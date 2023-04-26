Видео ⟩ За миг до трагедии - водитель совершил обгон в неподходящий момент

На популярной в литовском сегменте Facebook группе Reidas, где каждый день размещают фото и видео очевидцев о нарушениях с дорог, опубликовано видео, на котором видно, как водитель чудом избежал серьезной аварии.

Видео было снято в субботу, 22 апреля, в 16:43. Водитель ехал из Друскининкай в сторону литовско-польской границы. На видео видно, что движение довольно интенсивное.

На кадрах видеорегистратора видно, как водитель едет по своей полосе движения, пока не доезжает до моста. Навстречу приближается грузовик. Внезапно еще один водитель решает обогнать грузовик на мосту.

Все водители остались невредимы, предположительно отделавшись лишь сильным испугом. Однако эта ситуация могла закончиться трагически, так как у автора видео было очень мало места, чтобы съехать на обочину - с обеих сторон моста были ограждения.

Женщина прокомментировала это видео, что "из-за таких лихачей гибнут невинные люди". Она добавляет, что на других дорогах ситуация еще драматичнее.

Видео: Опасный обгон