Мурниеце: командование новой бригады НАТО может быть размещено в Латвии

До запланированного на начало июля саммита НАТО в Вильнюсе в Латвии могут быть размещены командные элементы новой бригады НАТО, заявила в интервью Латвийскому телевидению министр обороны Инара Мурниеце.
Она подчеркнула, что новая концепция обороны НАТО по защите территории "с первой минуты и с первого сантиметра вторжения" находится "на столе" у лиц, принимающих решения, и разрабатываются планы ее реализации. Это указывает на важный поворотный момент в мышлении НАТО.
Политик, однако, не назвала конкретных сроков, когда и как будет реализовано введение новой концепции. Она заявила, что в настоящее время создаются возможности для реализации этой оборонной концепции.
Мурниеце отметила, что в Латвии есть планы по созданию боеспособной бригады под руководством Канады, и для реализации этой цели ведется тесное сотрудничество с канадцами. В ближайшее время Мурниеце планирует отправиться в Канаду, чтобы подробно обсудить с официальными лицами этой страны, как и в какие сроки можно достичь этой цели.
Она выразила надежду, что к саммиту НАТО в Вильнюсе командные элементы этой бригады могут быть развернуты в Латвии.
Министр также указала, что Латвии предстоит многое сделать для достижения целей новой оборонной концепции НАТО, указав на создание службы государственной обороны, внедрение системы береговой обороны и создание полигона в Селии.
По словам Мурниеце, возрос интерес молодежи к поступлению в службу национальной обороны.
В настоящее время получено около 200 заявлений о первом призыве, который проходит этим летом добровольно.
Она указала, что если подадут заявки более 300 молодых людей, то будут изыскиваться возможности для приема большего числа призывников на службу в армию. В целом, по словам министра, может быть найдена возможность принять на службу до 400 молодых людей.
Как сообщалось, в ответ на вторжение России в Украину и совершенные там военные преступления НАТО приняло решение изменить свою оборонную концепцию и теперь готово защищать "каждый сантиметр" своей территории с первого дня нападения, о чем ранее сообщала газета The New York Time.
Ранее стратегия НАТО основывалась на сдерживании возможного противника путем угрозы возмездия. При этом альянс допускал возможность временной оккупации территории государств-членов до тех пор, пока не будет оказана помощь союзных войск.
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