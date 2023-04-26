Мурниеце: командование новой бригады НАТО может быть размещено в Латвии

Она подчеркнула, что новая концепция обороны НАТО по защите территории "с первой минуты и с первого сантиметра вторжения" находится "на столе" у лиц, принимающих решения, и разрабатываются планы ее реализации. Это указывает на важный поворотный момент в мышлении НАТО.

Политик, однако, не назвала конкретных сроков, когда и как будет реализовано введение новой концепции. Она заявила, что в настоящее время создаются возможности для реализации этой оборонной концепции.

Мурниеце отметила, что в Латвии есть планы по созданию боеспособной бригады под руководством Канады, и для реализации этой цели ведется тесное сотрудничество с канадцами. В ближайшее время Мурниеце планирует отправиться в Канаду, чтобы подробно обсудить с официальными лицами этой страны, как и в какие сроки можно достичь этой цели.

Она выразила надежду, что к саммиту НАТО в Вильнюсе командные элементы этой бригады могут быть развернуты в Латвии.