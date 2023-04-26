Швеция хочет последовать примеру Дании в вопросах миграционной политики

Швеция хочет последовать примеру Дании в области жесткой миграционной политики, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон во вторник, 25 апреля, во время своего визита в Данию.
Он признал, что Дания в этом отношении опережает Швецию на 10-15 лет.
Дания уже много лет придерживается строгой иммиграционной политики. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отметила, что рада тому, что Дания смогла вдохновить другие страны.
В ходе визита главы двух правительств обменялись мнениями о том, как отправлять обратно лиц, которым было отказано в убежище, а также, как бороться с преступностью.
По официальным данным, в прошлом году убежище в Швеции попросили 18,7 тыс. человек, а в Дании - 4,6 тыс. человек, сообщает датское информационное агентство Ritzau.
Лидер консервативной Умеренной партии Швеции Ульф Кристерсон стал премьер-министром в октябре прошлого года. В его правительство входят умеренные, христианские демократы и либералы, но оно опирается на парламентскую поддержку ультраправых шведских демократов.
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