Инициатива по изменению гимна Латвии: ищут нового организатора

Эдуард Гришкевич начал собирать подписи еще в 2011 году, но сейчас портал Manabalss.lv получил сообщение о том, что автор инициативы больше не хочет продолжать и просит прекратить сбор подписей за эту инициативу.

Поэтому Manabalss.lv предлагает одному из сторонников этой инициативы взять на себя ее дальнейшее развитие - ее популяризацию и сбор подписей.

Если в ближайшие две недели - до 7 мая - от сторонника данной инициативы не поступит мотивированное заявление о принятии на себя ее дальнейшего развития, то инициатива больше не будет доступна для подписания.

На данный момент за изменение гимна подписались чуть более 2000 человек.

Ранее Гришкевич объяснял, что "каждый переживает незабываемые чувства, когда на Празднике песни звучит Saule, Pērkons, Daugava. Мы думаем о латышской идентичности и нехватке латышского самосознания, продолжая петь Dievs, svētī Latviju!.

Saule, Pērkons, Daugava - это песня, исполняя которую мы чувствуем себя сильными. Мы же хотим такими быть?".

Напомним, песня Бауманис Dievs, svētī Latviju впервые прозвучала на первом Празднике песни 26 июня 1873 года.