3600 евро того стоили? Операция по уменьшению желудка - личный опыт

Во время шоу Zilonis studijā Агрита откровенно рассказала о плюсах и минусах данной операции. Женщина борется с лишним весом с 20 лет - испробовано было почти все.

Об операции она размышляла, не сказав сразу же "да" после консультации врача, который сам посоветовал ей "дозреть" до этого.

"Мне нужна была ночь, чтобы "переспать" с этой мыслью", - рассказывает женщина. На следующее утро она решилась.

Как говорит Агрита, еще до операции нужно было немного скинуть вес - 0,5 процента от имеющегося. "Кроме того, у меня есть проблемы со здоровьем - артрит. Я сделала эту операцию. Я сама уже сбросила 30 килограммов, я знала, что очень трудно идти дальше, если ты застрял, а операция - это вспомогательный инструмент. Операция не убирает лишний вес, обоняние или вкус, потому что мы чувствуем все одинаково", - говорит Агрита.