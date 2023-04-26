3600 евро того стоили? Операция по уменьшению желудка - личный опыт

Агрита Биндре, мать четверых детей, похудела наполовину от своего прежнего веса после перенесенной год назад бариатрической операции, или операции по уменьшению желудка: сейчас ее вес составляет 65 килограммов, а когда-то она весила целых 127 кг.
Во время шоу Zilonis studijā Агрита откровенно рассказала о плюсах и минусах данной операции. Женщина борется с лишним весом с 20 лет - испробовано было почти все.
Об операции она размышляла, не сказав сразу же "да" после консультации врача, который сам посоветовал ей "дозреть" до этого.
"Мне нужна была ночь, чтобы "переспать" с этой мыслью", - рассказывает женщина. На следующее утро она решилась.
Как говорит Агрита, еще до операции нужно было немного скинуть вес - 0,5 процента от имеющегося. "Кроме того, у меня есть проблемы со здоровьем - артрит. Я сделала эту операцию. Я сама уже сбросила 30 килограммов, я знала, что очень трудно идти дальше, если ты застрял, а операция - это вспомогательный инструмент. Операция не убирает лишний вес, обоняние или вкус, потому что мы чувствуем все одинаково", - говорит Агрита.
Она не скрывает - после операции нужно считаться в большими ограничениями и соблюдать строгую диету. В первую неделю после операции ей нельзя было есть. "Единственное, что можно было выпить - половинку бутылочки Actimel - три раза в день по половинке, и все. Пила ее и мечтала об огурчиках (...). Одна неделя такая, потом порции увеличиваются, разрешается больше. На третьей неделе можно добавлять смузи. На четвертой еще немного, и так шаг за шагом. И это совсем нелегко", - рассказывает женщина.
Во время программы стало известно, что операция стоила 3900 евро.
Теперь не только порции еды стали меньше, но изменилась и чувствительность вкусовых рецепторов. "Если раньше мне нравилась очень острая и жирная пища, то теперь я ничего подобного есть не могу. Это как ощущение давления, и оно регулирует количество еды", - объясняет жительница Елгавы.
Нынешний режим питания теперь следует соблюдать всю жизнь. "Если мне захочется торт, то я его съем, но съем два кусочка, а не торт, как делала до этого", - поясняет Агрита.
"То, что сделано хирургическим путем - это круто, хорошо, но оно ставит вас в большие рамки и все время ограничивает, вы должны постоянно думать об этом", - говорит Агрита.
После такой потери веса не осталось ли лишней кожи на животе и в других местах? "Не то чтобы у меня висит везде, потому что я делала это равномерно. Не было так, что я похудела на 65 килограммов за несколько месяцев. (...) Да, может быть, область живота там, где кожа видна. А все остальное - ничего нигде не висит".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!