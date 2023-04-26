Возможен третий кандидат в президенты?

Однако "Объединенный список" (ОС) видит возможности достижения консенсуса только по кандидатуре Улдиса Пиленса.

ОС надеется, что сможет убедить своих партнеров поддержать Пиленса, поскольку президент Эгил Левитс, выдвинутый Национальным объединением, также не имеет большинства для своего переизбрания. Если ни одна из сторон не пойдет на уступки, есть вероятность, что 31 мая ни один из претендентов не наберет необходимого большинства и, возможно, придется проводить новые выборы.

Соглашение должно быть достигнуто до 13 мая - последнего дня выдвижения кандидатов.

На следующий день после решения думы Национального объединения о выдвижении кандидатуры Левитса действующий президент подтвердил, что готов продолжать эту работу еще один срок.

По словам Левитса, "в данной ситуации было бы недопустимо избирать президента большинством, в котором решающую роль играют прокремлевские партии, что было бы совершенно неправильным и опасным сигналом для нашего общества и союзников". Из заявления можно сделать вывод, что Левитс, вероятно, мог бы изменить свое решение, если бы появился кандидат, пользующийся поддержкой коалиции. С другой стороны, ОС не собирается отказываться от кандидатуры Пиленса.

Неизвестно, как поступит ОС, если избрание Пиленса будет зависеть только от оппозиции. В кулуарах высказываются различные версии о том, почему "Новое Единство" не хочет допустить избрания Пиленса