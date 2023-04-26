Видео ⟩ На Видземском шоссе загорелась машина. Полиция потушила пламя

Женщина рассказала полицейским, что во время поездки на приборной панели загорелась лампочка, указывающая на неисправность двигателя. Полицейские почувствовали запах дыма и немедленно отреагировали, поискав в багажном отделении огнетушитель. Однако он не сработал.

Водитель находилась в машине не одна, а вместе с ребенком, которого сотрудники полиции посадили в свою машину, чтобы ребенок был в безопасности и не находился на дороге. Также правоохранители забрали из автомобиля женщины все ценные вещи.

После осмотра транспортного средства пожарные пришли к выводу, что пламя было вовремя потушено и автомобиль не получил серьезных повреждений.

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