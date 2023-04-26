Видео ⟩ На Видземском шоссе загорелась машина. Полиция потушила пламя

Полицейские Ропажского края, патрулируя Видземское шоссе, заметили припаркованный на обочине автомобиль с включенными аварийными огнями. Когда они остановились, то обнаружили, что машина загорелась, сообщает Degpunktā.
Женщина рассказала полицейским, что во время поездки на приборной панели загорелась лампочка, указывающая на неисправность двигателя. Полицейские почувствовали запах дыма и немедленно отреагировали, поискав в багажном отделении огнетушитель. Однако он не сработал.
Водитель находилась в машине не одна, а вместе с ребенком, которого сотрудники полиции посадили в свою машину, чтобы ребенок был в безопасности и не находился на дороге. Также правоохранители забрали из автомобиля женщины все ценные вещи.
После осмотра транспортного средства пожарные пришли к выводу, что пламя было вовремя потушено и автомобиль не получил серьезных повреждений.
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