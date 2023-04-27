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Фото ⟩ Хайек в бикини, манящая Ратаковски, а Рива у бассейна

rus.tvnet.lv
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Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?

Маркус Рива наслаждался погодой в солнечной Калифорнии

Сальма Хайек в бикини

Эмили Ратаковски и ее манящий взгляд

Латвийский стример Сандра Рудзите завлекала подписчиков пикантными фото в соцсетях

Латвийский блогер CHRISTEENDOLL прогулялась по Вене в сексапильном наряде

Тина Кароль интриговала подписчиков

Ирина Шейк на каблуках и в бикини

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