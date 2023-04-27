Фото ⟩ Хайек в бикини, манящая Ратаковски, а Рива у бассейна

Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?
Маркус Рива наслаждался погодой в солнечной Калифорнии
Сальма Хайек в бикини
Эмили Ратаковски и ее манящий взгляд
Латвийский стример Сандра Рудзите завлекала подписчиков пикантными фото в соцсетях
Латвийский блогер CHRISTEENDOLL прогулялась по Вене в сексапильном наряде
Тина Кароль интриговала подписчиков
Ирина Шейк на каблуках и в бикини
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова