WhatsApp внедряет долгожданную функцию

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp больше не ограничены использованием своего аккаунта только на одном телефоне. Компания объявила, что отныне позволит использовать один аккаунт на разных устройствах, сообщает издание The Verge.
"Одна учетная запись WhatsApp - теперь на нескольких телефонах", - так компания описывает новую функцию, добавляя, что она будет введена для всех пользователей в ближайшие недели.
Новая функция будет работать как на устройствах iOS, так и на Android.
Эксперты предполагают, что это новшество WhatsApp может стать полезным инструментом для малого бизнеса, который хочет, чтобы несколько сотрудников могли отправлять и получать сообщения из одной учетной записи компании, используя несколько телефонов.
Это также может быть полезно для тех, кто регулярно использует несколько смартфонов и хочет, чтобы все они были связаны с одной и той же учетной записью WhatsApp.
Сообщения останутся полностью зашифрованными независимо от того, исользуется одно устройство или несколько.
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