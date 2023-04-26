WhatsApp внедряет долгожданную функцию

"Одна учетная запись WhatsApp - теперь на нескольких телефонах", - так компания описывает новую функцию, добавляя, что она будет введена для всех пользователей в ближайшие недели.

Новая функция будет работать как на устройствах iOS, так и на Android.

Эксперты предполагают, что это новшество WhatsApp может стать полезным инструментом для малого бизнеса, который хочет, чтобы несколько сотрудников могли отправлять и получать сообщения из одной учетной записи компании, используя несколько телефонов.

Это также может быть полезно для тех, кто регулярно использует несколько смартфонов и хочет, чтобы все они были связаны с одной и той же учетной записью WhatsApp.

Сообщения останутся полностью зашифрованными независимо от того, исользуется одно устройство или несколько.