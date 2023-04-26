В Риге состоится крупнейшее шоу дронов в Латвии

"TechChill ежегодно является центральным мероприятием в сфере технологий и молодых предприятий в Риге уже 11 лет. Праздникам подходит салют, который на этот раз будет осуществлен с использованием новейших технологий. Кроме того, нам удастся порадовать не только посетителей мероприятия, но и рижан", - говорит руководитель TechChill Анния Межгайле.

Basemotion занимается дизайном, анимацией и программированием дронов, которые далее передаются организаторам мероприятия. Шоу дронов, которое состоится в ходе конференции TechChill, организовано в сотрудничестве с предприятиями дронов Light A Sky (Литва) и Astranate (Польша).

Basemotion создавал дизайн и программирование шоу дронов для таких брендов и мероприятий, как Super Bowl, Grammy Awards, Pepsi, Avatar, Boeing, Porsche, F1 и многих других мероприятий разного масштаба в областях развлечений, спорта, технологий и искусства.

"Мероприятие TechChill - это праздник технологий и инноваций. Организаторы мероприятия в очередной раз приложили огромные усилия, чтобы на весь мир напомнить, что Латвия является страной технологий и инноваций. Мы также хотим быть теми, кто своими работами подтверждает это. Это шоу дронов будет подарком жителям Риги и гостям города. Будем надеяться на хорошую погоду, чтобы шоу можно было насладиться в полной мере", - говорит создатель и руководитель предприятия Basemotion Арманд Блумбергс.

Конференция TechChill в этом году, уже в 11-й раз, пройдет с 26 по 28 апреля в "Фантадроме" и Hanzas Perons.