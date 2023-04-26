Россия высылает десять дипломатов Норвегии

Десять представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны объявлены персонами нон грата. Об этом сообщили в среду, 26 апреля, в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле. Ему выражен "решительный протест" в связи с решением Осло выслать 15 дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе, заявили в Москве. Дипломату вручена нота. Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры, включая ограничения на наем персонала из числа граждан РФ норвежскими дипмиссиями.

Расследование разведдеятельности РФ под дипприкрытием

Между тем четыре вещательные корпорации - SVT в Швеции, NRK в Норвегии, DR в Дании и Yle в Финляндии - провели расследование, в ходе которого пришли к выводу, что многочисленные сотрудники посольств РФ в странах Скандинавии имеют связи с российскими разведслужбами.

SVT установила личности 21 сотрудника российской разведки, не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме как минимум до апреля 2022 года, пишет Yle.