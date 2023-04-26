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Призывают не попадаться на мошеннические СМС якобы от портала Latvija.lv

rus.tvnet.lv
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Скриншот
Скриншот Фото: CERT.LV

Получено несколько сообщений о мошеннических СМС якобы от имени портала Latvija.lv, в которых получателей призывают оплатить административное взыскание, сообщило латвийское учреждение по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv.

Ссылка, указанная в СМС, ведет к фальшивому сайту, предназначенному для получения данных банковского доступа.

В кибератаке используется имя домена .net 3-го уровня, которое пытаются замаскировать под .gov.lv.

Cert.lv призывает не попадаться на эти СМС.

Фото: CERT.LV

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