Призывают не попадаться на мошеннические СМС якобы от портала Latvija.lv

Получено несколько сообщений о мошеннических СМС якобы от имени портала Latvija.lv, в которых получателей призывают оплатить административное взыскание, сообщило латвийское учреждение по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv.
Ссылка, указанная в СМС, ведет к фальшивому сайту, предназначенному для получения данных банковского доступа.
В кибератаке используется имя домена .net 3-го уровня, которое пытаются замаскировать под .gov.lv.
Cert.lv призывает не попадаться на эти СМС.
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