Ср, 26.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Забастовка учителей закончилась - в четверг педагоги возвращаются на работу

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Протест педагогов на Домской площади
Протест педагогов на Домской площади Фото: Evija Trifanova/LETA

Закончилась трехдневная забастовка педагогов, поэтому в четверг, 27 апреля, учителя вернутся на работу, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums, сказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

Ванага сказала: "Решение было три дня, не было решения о бессрочной забастовке. Завтра те, кто бастовал, должны начать работать. Итак, обучение происходит, процесс обучения происходит. Три дня забастовки заканчиваются сегодня".

Глава LIZDA поблагодарила всех участников протеста и забастовки.

Разъясняя решение правительства, предусматривающее выделить дополнительно более 4 млн евро целевым дотациям на повышение зарплат всех педагогов, Ванага пояснила, что профсоюз вместе с самоуправлениями уточнит, является ли финансирование достаточным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх