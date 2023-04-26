Забастовка учителей закончилась - в четверг педагоги возвращаются на работу

Закончилась трехдневная забастовка педагогов, поэтому в четверг, 27 апреля, учителя вернутся на работу, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums, сказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.
Ванага сказала: "Решение было три дня, не было решения о бессрочной забастовке. Завтра те, кто бастовал, должны начать работать. Итак, обучение происходит, процесс обучения происходит. Три дня забастовки заканчиваются сегодня".
Глава LIZDA поблагодарила всех участников протеста и забастовки.
Разъясняя решение правительства, предусматривающее выделить дополнительно более 4 млн евро целевым дотациям на повышение зарплат всех педагогов, Ванага пояснила, что профсоюз вместе с самоуправлениями уточнит, является ли финансирование достаточным.
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