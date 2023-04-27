Следующая цель Кремля в Балтии - выдавать себя за экологов

"Чтобы способствовать диалогу", авторы проекта предлагают в качестве решения "использования метода драматизации". Это означает "гиперполизацию отдельных проблем и обнаружение новых проблем, создание моделей катастрофических сценариев". Внимание нужно обращать и на термины. Нужно использовать понятия, "которые не связаны с "Прибалтикой", и который нейтральны, например "Балтийский регион" или более известный странам Европы "Большой балтийский регион".

В VDD Re:Baltica пояснили, что использование таких понятий позволило бы "расширить проект и развернуть кампании по влиянию не только в Балтии, но и в других странах региона Балтийского моря - в Дании, Исландии, Норвегии, Польше, Финляндии, Германии или Швеции".

Это подтверждают упомянутые в стратегии потенциальные партнеры по сотрудничеству - неполитические организации и академические учреждения. Например, Центр Балтийского моря при Стокгольмском университете, ХЕЛКОМ или Хельсинкская комиссия, расположенная в Финляндии, а также Региональный центр окружающей среды в Центральной и Восточной Европе, офис которого также находился в Риге до 2021 года. Включение немецко-скандинавской части авторам плана показалось важным, чтобы был противовес "прибалтам" из бывшей троицы СССР".

VDD допускает, что, убедив экспертов разных сфер на Западе в необходимости "спасти" Балтийское море", Кремль надеется, что "они окажут давление на политиков стран Запада, способствуя принятию соответствующих интересам Кремля решений".