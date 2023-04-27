Следующая цель Кремля в Балтии - выдавать себя за экологов

Кремль под прикрытием загрязнения Балтийского моря надеется скрытно продвигать свои интересы по ограничению НАТО, свидетельствуют утекшие документы.
В прошлом году в небольшой приморский город-курорт Светлогорск, в Калининградской области, съехался ряд людей из России и Беларуси. Собравшиеся в комплексе отдыха политики, эксперты и академики пытались найти способы, как Россия и Беларусь - страны, которые "действительно пытались обеспечить стабильность во имя всей планеты" - могли бы противостоять развернутой Западом "санкционной войне", свидетельствует информация на сайте форума.
Идея у участников возникла уже в первый день. Александр Дынкин, президент российского Института национальных исследований мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), предложил создать форум "Балтийская платформа". Балтия угрожает превратиться во "внутреннее море НАТО", поэтому необходим формат, где можно "конструктивно обсудить развитие Калининградской области". С ним согласен ректор российского рассадника дипломатов и шпионов, Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), Анатолий Торкунов.
"Балтийская платформа" позволила бы России формировать собственное повествование о том, что происходит в приграничных странах. В противном случае "балтийцы захватят монополию" и все представят "под своим соусом", пояснил Торкунов. Идея платформы была приравнена к известному дискуссионному клубу "Валдай" или Петербургскому международному экономическому форуму.