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Следующая цель Кремля в Балтии - выдавать себя за экологов
Фото: Re:baltica
Inga Spriņģe, Re:Baltica rus.tvnet.lv
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Кремль под прикрытием загрязнения Балтийского моря надеется скрытно продвигать свои интересы по ограничению НАТО, свидетельствуют утекшие документы.

В прошлом году в небольшой приморский город-курорт Светлогорск, в Калининградской области, съехался ряд людей из России и Беларуси. Собравшиеся в комплексе отдыха политики, эксперты и академики пытались найти способы, как Россия и Беларусь - страны, которые "действительно пытались обеспечить стабильность во имя всей планеты" - могли бы противостоять развернутой Западом "санкционной войне", свидетельствует информация на сайте форума.

Идея у участников возникла уже в первый день. Александр Дынкин, президент российского Института национальных исследований мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), предложил создать форум "Балтийская платформа". Балтия угрожает превратиться во "внутреннее море НАТО", поэтому необходим формат, где можно "конструктивно обсудить развитие Калининградской области". С ним согласен ректор российского рассадника дипломатов и шпионов, Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), Анатолий Торкунов.

"Балтийская платформа" позволила бы России формировать собственное повествование о том, что происходит в приграничных странах. В противном случае "балтийцы захватят монополию" и все представят "под своим соусом", пояснил Торкунов. Идея платформы была приравнена к известному дискуссионному клубу "Валдай" или Петербургскому международному экономическому форуму.

Идея "Балтийской платформы" впервые была представлена широкой общественности в октябре 2022 года на форуме, организованном совместно Беларусью и Россией. О необходимости создания такой платформы заявили губернатор Калининградской области Антон Алиханов (четвертый справа), и президент ИМЭМО Александр Дынкин (второй справа).
Идея "Балтийской платформы" впервые была представлена широкой общественности в октябре 2022 года на форуме, организованном совместно Беларусью и Россией. О необходимости создания такой платформы заявили губернатор Калининградской области Антон Алиханов (четвертый справа), и президент ИМЭМО Александр Дынкин (второй справа). Фото: Belarus Segodnja

"Сегодняшнее мероприятие было своего рода испытание этого проекта", - пояснил местной прессе Александр Носович, который был заявлен как "калининградский политолог и журналист международных событий".

Мероприятие действительно служило как место тестирования идеи для более широкой аудитории. Однако Носович - никакой не журналист, а агент влияния Кремля, который годами получал от администрации президента России указания, о чем говорить публично. В свою очередь проект "Балтийская платформа", - новая идея российских стратегов и академиков, как выбраться из дипломатической изоляции и тайно продвигать свои геополитические интересы.

Это подтверждают секретные документы, попавшие в распоряжение Re:Baltica в рамках международного проекта по сотрудничеству. Они свидетельствуют о том, что Кремль, используя проблемы загрязнения Балтийского моря, надеется ненапрямую возобновить коммуникацию с Западом и не допустить расширения сил НАТО в регионе.

Директор Службы безопасности Литвы, VSD, Дарюс Яунишкис объясняет, что в такой тактике нет ничего нового. "Россия пыталась использовать международные платформы и защиту природы в своих интересах, когда пыталась помешать строительству Клайпедского терминала сжиженного газа", - пояснил Яунишкис партнерам по сотрудничеству Re:Baltica из Швеции. Литва эту и подобные инициативы воспринимает как один из инструментов, которыми Кремль пытается поддерживать свои операции влияния в других странах. Балтийский федеральный университет имени Канта в Калининградской области работает над подобными проектами уже почти десять лет, но создание связей разрушила война России в Украине.

Чтобы создать диалог, можно преувеличивать

После калининградского форума двое академиков из ведущих российских университетов еще в январе 2023 года разработали детальный план по введению "Балтийской платформы". Документ, имеющийся в распоряжении Re:Baltica, отмечает как потребность в нем, так и предстоящую работу.

"В новых политических обстоятельствах Россия и Беларусь (...) сталкиваются со сложными вызовами. Западный мир, прежде всего его англосаксонская часть, привел международный порядок к глубокому кризису", - пишут во вступлении авторы. Большая часть международных проектов по сотрудничеству заморожены или прекращены. Например, участие России в Совете Европы и Совете стран Балтийского моря.

После создания "Балтийской платформы" можно бы было возобновить коммуникацию с другими странами. Между разговорами об изменении климата в Балтии, качестве питьевой воды и энергетической независимости авторы стратегии хотят поднять вопрос о "необходимости в "амортизации", которую оставила милитаризация региона".

Служба государственной безопасности (VDD) пояснила Re:Baltica, что таким образом "страна-агрессор Россия пытается добиться снижения присутствия сил союзников НАТО в регионе Балтийского моря". Эта цель совпадает и со стратегическими планами Кремля, которые были разработаны еще в 2021 году и также имеются в распоряжении Re:Baltica.

Из описания "Балтийской платформы" чувствуется, что авторам сложно включить в проект Беларусь, так как она не граничит с Балтийским морем. В результате было найдено объяснение, что протекающие через Беларусь реки Неман и Даугава впадают в Балтийское море. "Реки несут значительный потенциал загрязнения. Здесь есть, что обсуждать".

"Чтобы способствовать диалогу", авторы проекта предлагают в качестве решения "использования метода драматизации". Это означает "гиперполизацию отдельных проблем и обнаружение новых проблем, создание моделей катастрофических сценариев". Внимание нужно обращать и на термины. Нужно использовать понятия, "которые не связаны с "Прибалтикой", и который нейтральны, например "Балтийский регион" или более известный странам Европы "Большой балтийский регион".

В VDD Re:Baltica пояснили, что использование таких понятий позволило бы "расширить проект и развернуть кампании по влиянию не только в Балтии, но и в других странах региона Балтийского моря - в Дании, Исландии, Норвегии, Польше, Финляндии, Германии или Швеции".

Это подтверждают упомянутые в стратегии потенциальные партнеры по сотрудничеству - неполитические организации и академические учреждения. Например, Центр Балтийского моря при Стокгольмском университете, ХЕЛКОМ или Хельсинкская комиссия, расположенная в Финляндии, а также Региональный центр окружающей среды в Центральной и Восточной Европе, офис которого также находился в Риге до 2021 года. Включение немецко-скандинавской части авторам плана показалось важным, чтобы был противовес "прибалтам" из бывшей троицы СССР".

VDD допускает, что, убедив экспертов разных сфер на Западе в необходимости "спасти" Балтийское море", Кремль надеется, что "они окажут давление на политиков стран Запада, способствуя принятию соответствующих интересам Кремля решений".

Руководитель Центра Балтийского моря Стокгольмского университета ответил коллеге из шведской газеты Expressen, что они не слышали о таком проекте и с ними не связывались. "Чертовски грустно, что мы упомянуты в таком документе", - указала Тина Эльфвинг и выразила надежду, что раскрытие этой информации "заставит шведские университеты, занимающиеся изучением Балтийского моря, открыть глаза на то, как планируются такие двусмысленные шаги, и это способ как поиска влияния, так и сбора информации".

В свою очередь пресс-служба ХЕЛКОМ ответила, что сотрудничество с Россией остановлено. Демонстрируя свою позицию, ХЕЛКОМ в этом году не примет участие и проходящем в Санкт-Петербурге мероприятии "День Балтийского моря 2023". На нем семь регионов Росси подписали соглашение с целью "совместно защищать экологию системы вод Балтии", сообщила местная газета.

В марте перейти к сверхзадаче

К концепции "Балтийской платформы" присоединен и график введения. С января до марта нужно было создать организаторский комитет, начать рекламировать идею в СМИ Калининградской области с акцентом на выросшую милитаризацию как угрозу, и активировать представителей гражданской общественности в Балтии и других странах Европы. К ним причисляются ученые, работники культуры и религиозные лидеры.

В качестве потенциальных участников организаторов комитета указаны губернатор Калининградской области, представители вышеназванных университетов Дынкин и Торкунов, а также представители а также представители Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, Санкт-Петербургского и Белорусского государственных университетов.

Фото: Re:baltica

В марте планировался переход к "сверхзадаче" - активному распространению послания о том, что россияне выступают против милитаризации Балтии и "за мирное и двусторонне выгодное решение проблем региона".

Были ли конкретные планы реализованы, не известно. Анализ архивов калининградских СМИ в интернете не показывает массового роста публикаций о проблеме загрязнения Балтийского моря. VDD указывает, что отдельные публикации о начале проекта можно найти в конце прошлого года в российских и белорусских пропагандистских СМИ, однако в латвийском информационном пространстве связанных с этим активностей VDD до сих пор не наблюдала.

Попытку России использовать сотрудничество стран региона Балтийского моря для укрепления своего влияния была разоблачена журналистами-расследователями и в 2021 году. Тогда приближенная к Путину организация олигарха Евгения Пригожина провела виртуальную дискуссию "Стратегический диалог региона Балтийского моря", на которую для обсуждения актуальных вопросов ЕС были приглашены представители из стран Балтии, Польши и Германии. Дискуссия осознанно была сфокусирована на экономике, политике окружающей среды и энергетике, чтобы у участников не возникло подозрений о скрытой повестке.

"Скорее всего, целью мероприятия было создание сети экспертов и лидеров мнений в регионе, чтобы созданные контакты можно было использовать для реализации более сложных мероприятий влияния в будущем", - указало Re:Baltica Бюро по защите Сатверсме, которое публично призвало должностных лиц и экспертов различных сфер избегать наивного попадания в сети влияния Кремля.

Автор: Инга Сприньге (Re:Baltica)

Редактор: Санита Йемберга (Re:Baltica)

Визуальное оформление: Karl-Erik Leik / Delfi Estonia

Техническая поддержка: Мадара Эйхе

Перевод на русский язык: Александр Овсянников (RUS TVNET)

Статья создана в сотрудничестве с delfi.ee, NDR, WDR, Литовским общественным телевидением (LRT), Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, Expressen, VSquare, Frontstory.pl, Dossier Center, Kyiv Independent.

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