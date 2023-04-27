Король Чарльз и королева Камилла открыли сцену "Евровидения-2023"

26 апреля британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла представили сцену конкурса "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, пишет Daily Mail.
Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, в последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме. Ранее стало известно, что из-за войны, развязанной Россией, Украина не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса на своей территории из-за опасений безопасности. Напомним, что в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Чарльзу и Камилле показали арену M&S Bank Arena, где они встретились с участницей конкурса из Великобритании Мэй Мюллер, а также со знаменитыми ведущими и творческими коллективами, пишет "Фокус".
Королевская пара нажали кнопку, чтобы официально открыть красочную постановку конкурса. Беседуя с певицей, которая будет исполнять песню I Wrote A Song, Чарльз сказал ей: "Удачи, мы будем смотреть с большим интересом, подбадривая вас".
После того, как королевская чета нажала кнопку, арена взорвалась световыми эффектами и музыкой. Также появился официальный логотип Coronation в честь Их Величеств.
После король и королева-консорт встретились с ведущими "Евровидения-2023" - украинской ведущей и певицей Юлией Саниной, диджеем Скоттом Миллсом, ведущим Райланом Кларком и актрисой Ханной Уоддингем.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9 и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.
По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция - главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Напомним, Латвию представит группа Sudden Lights. Хотя у музыкантов в Латвии огромное число поклонников и многие знают их песни, по прогнозам букмекеров, Латвия не сможет на этот раз выйти в финал. И это уже шестой год подряд.
В начале февраля в ходе конкурса Supernova стало известно, кто будет представлять Латвию на "Евровидении". Два участника - певица Патриша и альтернативная рок-группа Sudden Lights - быстро стали одними из главных фаворитов в оценке букмекерской конторы.
Хотя изначально Патриша была главным фаворитом, после полуфинала ситуация изменилась - вперед вышли Sudden Lights, которые подтвердили свой статус фаворита песней Aijā и получили золотой билет на "Евровидение".
Галерея: Финал конкурса Supernova
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