Король Чарльз и королева Камилла открыли сцену "Евровидения-2023"

Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, в последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме. Ранее стало известно, что из-за войны, развязанной Россией, Украина не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса на своей территории из-за опасений безопасности. Напомним, что в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Чарльзу и Камилле показали арену M&S Bank Arena, где они встретились с участницей конкурса из Великобритании Мэй Мюллер, а также со знаменитыми ведущими и творческими коллективами, пишет "Фокус".

Королевская пара нажали кнопку, чтобы официально открыть красочную постановку конкурса. Беседуя с певицей, которая будет исполнять песню I Wrote A Song, Чарльз сказал ей: "Удачи, мы будем смотреть с большим интересом, подбадривая вас".

После того, как королевская чета нажала кнопку, арена взорвалась световыми эффектами и музыкой. Также появился официальный логотип Coronation в честь Их Величеств.