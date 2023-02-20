19 февраля в Литве прошел национальный песенный отбор на 67-м международный конкурс "Евровидение" в Ливерпуле, который пройдет в мае этого года. Победителем стала песня Stay в исполнении Моники Линките, созданная латвийскими музыкантами Chris Noah (Кристс Индришонокс) и JJ LUSH (Янис Ячменкис).
"Евровидение-2023": песня, созданная в Латвии, победила на отборе в Литве
"Все началось с того, что мы работали над еще одной песней для литовского отбора на "Евровидение". Над песней, которая также вышла в финал, но заняла пятое место. Пока мы были в процессе работы, к Кристсу обратилась певица Моника Линките. Когда я получил в руки демо-запись Stay, я сразу почувствовал чрезвычайно большой потенциал песни", - рассказывает Янис.
"Моника обратилась ко мне в Instagram, похвалила мою музыку. Она спросила, можем ли мы когда-нибудь поработать вместе в студии. Я согласился и пригласил его в Латвию. Она пришла, и уже через полтора дня у нас была демо-версия песни. Мы начали обсуждать, кто мог бы быть продюсером этой песни, и я предложил нашего талантливого Яниса, который согласился, и вот так мы все здесь. Песня была сведена в Англии Кристофером Харрисом. Stay - это принятие и познание себя и поиск правильного места. Это можно интерпретировать как диалог с самим собой, так и с кем-то еще", - говорит Кристс.
Хотя сначала не было идеи написать песню специально для "Евровидения", "Stay" победила. "Это первая песня, которую мы с Моникой написали вместе, а также первая, которую мы сделали вместе как трио. Как только мы начали понимать контуры этой композиции, нам стало ясно, что она тоже должна быть представлена на литовском отборе на "Евровидение" - так сказать, мы попали в цель", - говорит Кристс.
"Моника сразу очень серьезно отнеслась к национальному отбору с вокалистами и бэк-вокалистами из Англии, у которых она училась - действительно профессионалами своего дела. После полуфинала и четвертьфинала были внесены различные изменения как в исполнение, номер и немного в саму песню. На мой взгляд, один из ключей к победе именно в том, что мы все время анализировали постановку и реакцию публики и улучшали ее, насколько могли", - рассказывает Кристс.
Это второй год подряд, когда песня, спродюсированная JJ LUSH, появляется на международном конкурсе песни "Евровидение", так в прошлом году он работал с группой Citi Zēni над композицией Eat Your Salad.
Напомним, в 2023 году группа Sudden Lights получила возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.
На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая. Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.
Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.
В прошлом году представители Латвии группа Citi Zēni выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.
В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.
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