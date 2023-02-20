"Евровидение-2023": песня, созданная в Латвии, победила на отборе в Литве

"Все началось с того, что мы работали над еще одной песней для литовского отбора на "Евровидение". Над песней, которая также вышла в финал, но заняла пятое место. Пока мы были в процессе работы, к Кристсу обратилась певица Моника Линките. Когда я получил в руки демо-запись Stay, я сразу почувствовал чрезвычайно большой потенциал песни", - рассказывает Янис.

"Моника обратилась ко мне в Instagram, похвалила мою музыку. Она спросила, можем ли мы когда-нибудь поработать вместе в студии. Я согласился и пригласил его в Латвию. Она пришла, и уже через полтора дня у нас была демо-версия песни. Мы начали обсуждать, кто мог бы быть продюсером этой песни, и я предложил нашего талантливого Яниса, который согласился, и вот так мы все здесь. Песня была сведена в Англии Кристофером Харрисом. Stay - это принятие и познание себя и поиск правильного места. Это можно интерпретировать как диалог с самим собой, так и с кем-то еще", - говорит Кристс.

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