6 ошибок при сушке белья: что делать, чтобы не испортить одежду

Этот способ сушки может бесповоротно испортить ваши любимые предметы гардероба. Чересчур горячие радиаторы, особенно те, что не регулируются, могут деформировать одежду, а также расплавить декор - в результате он может облупиться или же прилипнуть к горячей поверхности радиатора.

Четвертая ошибка: сушить одежду на электронагревателях

Эта ошибка может стоит особенно дорого - практикуемый многими метод сушки опасен тем, что может не только повредить одежду, но даже стать причиной пожара.

Пятая ошибка: сушить одежду без зазоров

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Лучше не пробуйте сэкономить место на сушилке для белья: поскольку логика тут проста - чем плотнее вы разместите одежду, тем дольше она будет сохнуть. Чтобы не разочароваться, сушить белье лучше свободно - с просветами, разглаживая каждый предмет одежды на сушилке, чтобы при сушке не образовывались складки.

Шестая ошибка: сушить одежду на кухне

Во-первых, это не следует делать из-за соображений безопасности, особенно если вы планируете вешать одежду возле плиты. А во-вторых - потому что одежда быстро пропитается кухонными запахами и вместо любимых ароматов вы будете пахнуть фрикадельками и щами.

Что стоит учитывать при сушке белья в помещениях

Если возможно и погодные условия позволяют, разместите сушилку для белья у открытого окна. Так одежда будет быстрее сохнуть и одновременно проветриваться. Кроме того, свежий воздух также благотворно влияет на микроклимат квартиры.