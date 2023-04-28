6 ошибок при сушке белья: что делать, чтобы не испортить одежду

Сушка одежды - особенно в помещениях - бывает настоящим испытанием: во влажную погоду она не сохнет как полагается, перегревается, когда лежит на батареях, а придумать, как высушить большое одеяло, практически невозможно. В этой статье мы расскажем о самых распространенных ошибках при сушке белья и о том, как их избежать.
Верьте или нет, но у этой будничной обязанности есть свои лайфхаки, которые многим неизвестны. Вот шесть ошибок, допускаемых чаще всего, а также заблуждения относительно сушки белья.
Первая ошибка: оставлять мокрое белье в стиральной машине
Вы отправили белье в стирку, повседневные хлопоты затянули вас в свой водоворот - и в результате постиранное белье уже третий час "скучает" в стиральной машине. Знакомая картина, да? Вроде бы такая мелочь, а между тем одежда может сгнить и получить неразглаживающиеся заломы. Поэтому, если вы когда-нибудь забудетесь, лучше сначала поставить стиральную машину на короткий цикл полоскания, а затем немедленно развесить белье.
Вторая ошибка: слишком долго сушить белье
Пересушенное белье неприятно твердое на ощупь, жесткое, словно накрахмаленное, и тяжело поддается глажке. Поэтому лучше время от времени проверять ситуацию на сушилке с бельем, вовремя снимая высохшие вещи. Этот совет особенно актуален в тех случаях, когда белье сушится в ванной на сушилке для полотенец.
Третья ошибка: вешать белье на радиаторы
Этот способ сушки может бесповоротно испортить ваши любимые предметы гардероба. Чересчур горячие радиаторы, особенно те, что не регулируются, могут деформировать одежду, а также расплавить декор - в результате он может облупиться или же прилипнуть к горячей поверхности радиатора.
Четвертая ошибка: сушить одежду на электронагревателях
Эта ошибка может стоит особенно дорого - практикуемый многими метод сушки опасен тем, что может не только повредить одежду, но даже стать причиной пожара.
Пятая ошибка: сушить одежду без зазоров
Лучше не пробуйте сэкономить место на сушилке для белья: поскольку логика тут проста - чем плотнее вы разместите одежду, тем дольше она будет сохнуть. Чтобы не разочароваться, сушить белье лучше свободно - с просветами, разглаживая каждый предмет одежды на сушилке, чтобы при сушке не образовывались складки.
Шестая ошибка: сушить одежду на кухне
Во-первых, это не следует делать из-за соображений безопасности, особенно если вы планируете вешать одежду возле плиты. А во-вторых - потому что одежда быстро пропитается кухонными запахами и вместо любимых ароматов вы будете пахнуть фрикадельками и щами.
Что стоит учитывать при сушке белья в помещениях
Если возможно и погодные условия позволяют, разместите сушилку для белья у открытого окна. Так одежда будет быстрее сохнуть и одновременно проветриваться. Кроме того, свежий воздух также благотворно влияет на микроклимат квартиры.
Если вы сушите белье в ванной, не забывайте включать вентиляцию или нагрев пола или же хотя бы оставляйте открытой дверь ванной - так одежда высохнет быстрее, а на стенах и потолке не будет скапливаться лишняя влага.
Попытайтесь искоренить привычку и освобождайте сушилку для белья от сухих вещей, сразу складывая конструкцию и ставя ее в отведенное место, чтобы не было соблазна использовать ее как вешалку.
В наши дни есть удобные и "умные" сушилки для белья, которые могут значительно облегчить эту задачу. Может, пора найти себе нового помощника?
Какой должна быть идеальная сушилка для белья:
- Качественной - конструкция должна быть устойчивой;
- Удобной в пользовании и компактной - легко складываться, чтобы не занимать много места при хранении;
- Легкой, но прочной и стабильной - она не должна шататься или кататься.
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