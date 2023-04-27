Фото ⟩ Не прошел техосмотр: в Сигулде пенсионер разозлился и протаранил ворота станции

Как отмечает Sadursme.lv, господин в возрасте уже в третий раз не прошел техосмотр на своем Peugeot. Месяц назад мужчина пытался пройти технический осмотр в Сигулде, однако инспекторы указали в выписке ряд оценок "2", так как днище автомобиля было полностью ржавым.

Мужчина уже тогда разозлился и, "надувшись", уехал. После этого он попытался пройти техосмотр в Огре, но и там сделать это ему не удалось. В третий раз он попытался пройти техосмотр в Сигулде, и снова неудачно.

Мужчина сильно разозлился, объехал здание с другой стороны и на полной скорости врезался в ворота станции техосмотра. Машина остановилась на подъемнике и застряла в яме. Он спокойно вышел из машины с сигаретой, взял магнитолу и ушел.