В Ропажи мужчина погиб, выпав из грузовика

В пятницу, 28 февраля, около 11.30 в Ропажском крае, по предварительной информации полиции, мужчина выпал из катящегося грузовика MAN, который затем наехал на него. В результате несчастного случая мужчина скончался.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий.

За вождение в нетрезвом состоянии задержано два водителя и один за вождение под воздействием наркотиков.

Оформлено 188 протоколов за превышение скорости и всего 518 за различные нарушения правил дорожного движения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!