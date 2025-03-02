Видео У кого приоритет при проезде перекрестка улиц Деглава и Сахарова?

"Важно понимать, что у тех, кто собирается развернуться, загорается полноценный зеленый сигнал светофора. В то же время у тех, кто поворачивает направо, горит дополнительная секция светофора, что означает, что они должны уступить всем остальным, так как у них нет приоритета", - объясняет ведущий передачи Паул Тимротс.

Специалисты также разъясняют, что водитель, въезжающий на перекресток на основной зеленый сигнал, имеет преимущество и может двигаться в любом направлении. А тот, кто поворачивает по дополнительной секции, даже если поворот направо, не имеет приоритета.

Однако, несмотря на правила, на этом перекрестке водители продолжают испытывать затруднения и неуверенность.

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