В ночь с 4 на 5 марта Tele2 полностью завершит переход на современные сетевые технологии, отключив последние 3G-базовые станции в Риге (Пардаугава) и Марупском крае. Таким образом, Tele2 станет первым оператором мобильной связи в Латвии, который будет в основном использовать для голосовых звонков только сети 4G и 5G, сообщили RUS TVNET в компании.
Первый мобильный оператор этой ночью полностью отключит технологию 3G в Латвии
Этим завершится проект, длившийся примерно год и направленный на постепенную замену устаревшей технологии 3G более новыми и эффективными альтернативами.
Напоминаем, что Tele2, как и многие операторы мобильной связи в Европе, отказывается от технологии 3G, чтобы использовать освободившиеся частоты для развития сетей 4G и 5G.
В настоящее время 3G больше не может конкурировать с технологиями мобильной связи новейшего поколения и не соответствует современным привычкам использования мобильной связи. Сейчас в сети 3G потребляется менее 1% мобильных данных и все больше клиентов используют сети 4G и 5G и для голосовых звонков благодаря современной технологии VoLTE, которая обеспечивает более быстрое соединение, а также более высокое качество голосовых и видеозвонков.
"Теперь основной, или базовой, технологией в обеспечении услуг мобильной связи является 4G, поэтому операторы по всему миру отказываются от устаревшей технологии 3G, которая утратила свою роль в предоставлении услуг мобильной связи. Мы также успешно завершили этот проект перехода, чтобы использовать освободившиеся частоты, которые были заняты технологией 3G, для развития сетей 4G и 5G, что, безусловно, будет преимуществом для наших клиентов, - говорит технический директор Tele2 Лига Круминя. - В настоящее время уже большинство наших клиентов совершают голосовые звонки через сети 4G и 5G, которые обеспечивают более высокое качество голосовой связи, чем технология 3G. В свою очередь, сеть 2G выполняет функции по обеспечению услуг мобильной связи для клиентов, чьи устройства не работают в сети 4G или 5G. Таких клиентов сравнительно немного".
Как отмечает Tele2, в будущем клиенты будут в первую очередь использовать для голосовых звонков сети поколения 4G и 5G, задействовав технологию VoLTE. Также всем клиентам доступна технология VoWiFi, позволяющая совершать звонки по сети WiFi. Технологии VoLTE и VoWiFi бесплатные для клиентов. В свою очередь, те пожилые люди, которые используют свои мобильные телефоны только для звонков и не пользуются мобильным интернетом, смогут продолжать пользоваться своими телефонами, поскольку эти звонки будут осуществляться через сеть 2G.
Tele2 информировала и продолжит информировать о своих планах для клиентов, чьи телефоны поддерживают только технологии 2G и 3G или в устройства которых вставлены SIM-карты 3G.
Замена SIM-карты бесплатна, а старые устройства можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового. Предприятие просит клиентов, получивших индивидуальное сообщение Tele2 о необходимости замены SIM-карты или устройства, сделать это своевременно и не откладывать на потом.
Это изменение не коснется клиентов, которые используют смартфоны, выпущенные в последние три-четыре года и поддерживающие сети 4G или 5G. В свою очередь, те клиенты Tele2, которые еще пользуются кнопочными телефонами старого поколения и не меняли SIM-карту в течение многих лет, могут посетить сайт компании или обратиться в центр обслуживания клиентов Tele2, чтобы проверить годность своей SIM-карты и заменить ее, а также при необходимости приобрести более новый телефон.
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