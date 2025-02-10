Первый мобильный оператор этой ночью полностью отключит технологию 3G в Латвии

В настоящее время 3G больше не может конкурировать с технологиями мобильной связи новейшего поколения и не соответствует современным привычкам использования мобильной связи. Сейчас в сети 3G потребляется менее 1% мобильных данных и все больше клиентов используют сети 4G и 5G и для голосовых звонков благодаря современной технологии VoLTE, которая обеспечивает более быстрое соединение, а также более высокое качество голосовых и видеозвонков.

"Теперь основной, или базовой, технологией в обеспечении услуг мобильной связи является 4G, поэтому операторы по всему миру отказываются от устаревшей технологии 3G, которая утратила свою роль в предоставлении услуг мобильной связи. Мы также успешно завершили этот проект перехода, чтобы использовать освободившиеся частоты, которые были заняты технологией 3G, для развития сетей 4G и 5G, что, безусловно, будет преимуществом для наших клиентов, - говорит технический директор Tele2 Лига Круминя. - В настоящее время уже большинство наших клиентов совершают голосовые звонки через сети 4G и 5G, которые обеспечивают более высокое качество голосовой связи, чем технология 3G. В свою очередь, сеть 2G выполняет функции по обеспечению услуг мобильной связи для клиентов, чьи устройства не работают в сети 4G или 5G. Таких клиентов сравнительно немного".