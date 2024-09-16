Лишь треть танков британской армии будет модернизирована до нового стандарта, а это означает, что вскоре у армии будет один из самых маленьких запасов современных танков в мире.

По сути, это переработанный основной боевой танк Challenger 2. Конечно, он полностью обновлен, поскольку имеет новое оружие, броню и блок питания. Действительно, британская армия обновит чуть более трети своего нынешнего танкового парка до новых стандартов, оставив армию с одним из самых устаревших танковых парков в мире.