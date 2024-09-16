Лишь треть танков британской армии будет модернизирована до нового стандарта, а это означает, что вскоре у армии будет один из самых маленьких запасов современных танков в мире.
Научно-популярный журнал Popular Mechanics сообщает, что британская армия получила первый предсерийный танк Challenger 3.
По сути, это переработанный основной боевой танк Challenger 2. Конечно, он полностью обновлен, поскольку имеет новое оружие, броню и блок питания. Действительно, британская армия обновит чуть более трети своего нынешнего танкового парка до новых стандартов, оставив армию с одним из самых устаревших танковых парков в мире.