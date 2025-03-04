Видео Без дверей и сидений. Под Лимбажи остановлен автомобиль в критическом состоянии

Вчера, 3 марта, в 12:33 в Лимбажском крае на дороге Арциемс - Пуйкуле - Урга - Браслава полиция получила звонок от очевидцев о транспортном средстве Volkswagen Passat, которое передвигалось без номерных знаков и в аварийном состоянии. Благодаря бдительности жителей полиция оперативно отреагировала и остановила данный автомобиль.

Полиции открылась шокирующая картина - машина находилась в критическом состоянии: отсутствовали передние двери, крышка багажника, сиденья и регистрационные номера.

Автомобиль не был официально зарегистрирован, не проходил техосмотр, у него не работали фары и не было ремней безопасности. Кроме того, в машине перевозился груз, который не был закреплен должным образом, создавая дополнительную угрозу для дорожного движения.

За рулем находился мужчина 1969 года рождения, который пояснил, что направлялся в магазин. Однако у него не было водительских прав.

За выявленные нарушения водителю назначили штраф в размере 345 евро и возбудили девять административных дел. Полиция приняла решение изъять автомобиль.

Государственная полиция благодарит очевидцев за оперативную реакцию и призывает жителей не оставаться равнодушными при обнаружении возможных угроз безопасности на дорогах.

Полиция напоминает, что техническое состояние транспортного средства играет ключевую роль в обеспечении безопасности всех участников дорожного движения.

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