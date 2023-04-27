Левитс: на радио и ТВ должно быть больше программ на латгальском языке

На радио и телевидении должно быть больше программ на латгальском языке, заявил президент Эгил Левитс в обращении к Сейму по случаю годовщины Латгальского конгресса.
Как и особенности других исторических регионов Латвии, богатая различными оттенками идентичность Латгале подчеркивается на государственном уровне, сказал президент, отметив, что своеобразие Латгале является естественной частью разнообразной и яркой латышской идентичности.
Левитс подчеркнул, что важно юридически закрепить значение исторических земель, и этого удалось добиться при предыдущем Сейме, который утвердил предложенный им закон об исторических землях Латвии.
Далее общество, государство и самоуправления должны работать вместе, чтобы способствовать развитию идентичности и принадлежности граждан. Левитс добавил, что в программе развития исторических земель наибольший объем средств выделен Латгале.
У латгальцев нет другой страны, где защищались бы их язык и культура, подчеркнул Левитс, отметив, что уже во время предстоящего государственного праздника рядом с флагом Латвии будет развеваться флаг Латгале.
Как сообщалось, сегодня по случаю Дня Латгальского конгресса проходит внеочередное заседание Сейма.
День Латгальского конгресса отмечается 27 апреля, так как в этот день в 1917 году состоялся конгресс латышей Латгале, ставший важным этапом в формировании единого государства.
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