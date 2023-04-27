Левитс: на радио и ТВ должно быть больше программ на латгальском языке

Как и особенности других исторических регионов Латвии, богатая различными оттенками идентичность Латгале подчеркивается на государственном уровне, сказал президент, отметив, что своеобразие Латгале является естественной частью разнообразной и яркой латышской идентичности.

Левитс подчеркнул, что важно юридически закрепить значение исторических земель, и этого удалось добиться при предыдущем Сейме, который утвердил предложенный им закон об исторических землях Латвии.

Далее общество, государство и самоуправления должны работать вместе, чтобы способствовать развитию идентичности и принадлежности граждан. Левитс добавил, что в программе развития исторических земель наибольший объем средств выделен Латгале.

У латгальцев нет другой страны, где защищались бы их язык и культура, подчеркнул Левитс, отметив, что уже во время предстоящего государственного праздника рядом с флагом Латвии будет развеваться флаг Латгале.

Как сообщалось, сегодня по случаю Дня Латгальского конгресса проходит внеочередное заседание Сейма.

День Латгальского конгресса отмечается 27 апреля, так как в этот день в 1917 году состоялся конгресс латышей Латгале, ставший важным этапом в формировании единого государства.