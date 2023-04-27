СМИ: Автор монумента Пушкину готов его забрать в Нидерланды. Лишь бы сохранить

На этой неделе коалиция Рижской думы высказалась за перенос памятника русскому поэту Александру Пушкину, и принято решение определить возможные места, куда его можно переместить. Эту задачу может упростить факт, что согласно документам памятник является незаконной постройкой, неизвестен и его владелец. Впрочем, портал Rus.LSM нашел человека, который считает памятник своим и готов его забрать.
Как пишет Latvijas Avīze, в 2009 году памятник был установлен возле городского канала в большой спешке, фактически по политическим причинам, игнорируя установленные законом формальности - соответствующих разрешений выдано не было. Тогда это идейно поддерживало руководство Рижской думы.
Но меняется власть, меняются и аргументы - 25 апреля Рижская дума концептуально поддержала идею о переносе памятника. В Пушкине увидели "инструмент мягкой силы и пропаганды Кремля".
Rus.LSM обратился за комментариями к инициаторам предложения - депутатам от блока "Код для Риги", однако они от интервью отказались. В то же время удалось получить комментарий градоначальника Мартиньша Стакиса:
"Я никогда не перестану удивляться энтузиазму депутатов говорить о памятниках, для Риги это не проблема номер один.
Место не самое удачное: два памятника рядом, почти рядом. Там недалеко памятник Судрабу Эджусу. И, конечно, это подарок от посольства России - сегодня мы бы такой не приняли! Поэтому нужно найти место, куда его переместить. Это какой-то музей или еще какое-то место, как нам посоветовало Агентство по памятникам. Я думаю, очень важно, что не идет речь о демонтаже, а о том, что его поставят в другом месте. У тех, кому он важен, будет возможность его посетить".
Есть и еще один аспект - никто не знает, кому на самом деле принадлежит памятник. Москва была готова юридически передать монумент Риге, Рига была готова его принять, однако свидетельств того, что документы были подписаны, нет. Однако Rus.LSM сумел найти человека, который считает памятник Пушкину своим - это автор монумента Александр Таратынов.
"Юридически памятник не принадлежит никому, потому что нет документов. В связи с этим я как автор являюсь последним, крайним собственником. Если будет принято решение о его переносе - то хотелось бы, чтобы это место было достойным. И, конечно, я хотел бы согласовать его с художественной точки зрения.
Если у меня будет возможность забрать памятник, я бы хотел его сохранить. Я проживаю в Голландии, и у меня тут есть арт-центр с парком скульптур. Может, потом его установят в другом месте. Я думаю, Пушкин этого заслуживает", - рассказал он.
Напомним, в начале апреля русскоязычные активисты начали кампанию за сохранение памятника Пушкину, объявив на портале общественных инициатив Manabalss.lv сбор подписей.
В марте Русский союз Латвии провел пикет перед зданием Рижской думы против "варварского" демонтажа скульптуры.
К моменту вторжения России в Украину почти в 50 странах мира стояло около 670 памятников Пушкину. Примечательно, что многие из них были установлены в XXI веке - на деньги России, при этом в местах, не имеющих никакого отношения к личности поэта.
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