СМИ: Автор монумента Пушкину готов его забрать в Нидерланды. Лишь бы сохранить

Место не самое удачное: два памятника рядом, почти рядом. Там недалеко памятник Судрабу Эджусу. И, конечно, это подарок от посольства России - сегодня мы бы такой не приняли! Поэтому нужно найти место, куда его переместить. Это какой-то музей или еще какое-то место, как нам посоветовало Агентство по памятникам. Я думаю, очень важно, что не идет речь о демонтаже, а о том, что его поставят в другом месте. У тех, кому он важен, будет возможность его посетить".