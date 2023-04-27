Умерла двойник Ким Кардашьян. Ей было 34 года

Известно, что Кристина Эштен умерла во время пластической операции - прямо на операционном столе случился сердечный приступ. О трагедии сообщила семья девушки, которая сейчас собирает деньги на похороны.

"C глубокой скорбью и невероятно тяжелым сердцем мы должны поделиться сокрушительной новостью о неожиданной кончине нашей прекрасной, любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", - написали родные.

Все свое время Кристина тратила на косметические процедуры и работу в соцсетях. Родные отметили, что в связи со смертью девушки будет проведено расследование.

В Instagram у Эштен Гуркани было свыше 620 тысяч подписчиков.