Умерла двойник Ким Кардашьян. Ей было 34 года

20 апреля в возрасте 34 лет умерла модель OnlyFans и двойник Ким Кардашьян Кристина Эштен Гуркани, пишет The Voice.
Известно, что Кристина Эштен умерла во время пластической операции - прямо на операционном столе случился сердечный приступ. О трагедии сообщила семья девушки, которая сейчас собирает деньги на похороны.
"C глубокой скорбью и невероятно тяжелым сердцем мы должны поделиться сокрушительной новостью о неожиданной кончине нашей прекрасной, любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", - написали родные.
Все свое время Кристина тратила на косметические процедуры и работу в соцсетях. Родные отметили, что в связи со смертью девушки будет проведено расследование.
В Instagram у Эштен Гуркани было свыше 620 тысяч подписчиков.
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