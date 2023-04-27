В Вецриге начали строить новое здание эстонского посольства

Строительные и ремонтные работы планируется завершить в течение двух лет.

Разработанный бюро архитекторов проект предусматривает размещение в здании не только посольства, но и резиденции посла и консульства, а также культурного центра OpenEstonia.

Проект предусматривает здание новой концепции с помещениями открытого типа, что позволит лучше узнать соседнюю страну, а также даст возможность проводить различные мероприятия для широкой публики.

Фасад нового здания будет спроектирован таким образом, чтобы сохранить структуру существующего объема и трехчастную композицию. Он будет отделан ценными элементами из натурального камня - рейками, которые будут вырезаны из массивных каменных блоков. В основе идеи лежит использование эстонского доломита каарма, который придаст зданию неповторимую индивидуальность. Уникальный голубоватый камень является одним из символов Эстонии, особенно популярным на острове Сааремаа, и используется уже много веков.

Эстония рассчитывает открыть новое здание посольства в Риге в 2024 году.

В 2019 году Министерство иностранных дел Эстонии приобрело здание на улице Пилс за 2,65 млн евро. Сейчас дипломатическое представительство Эстонии находится на ул. Сколас.