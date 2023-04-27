"Забегают даже в лифт": дом в Плявниеках терроризируют крысы

Более месяца назад жители дома обратились к Rīgas namu pārvaldnieks за помощью в борьбе с крысиным нашествием. Но, похоже, они ничего не предпринимают. Несколько крысиных нор засыпали асфальтом, мусорные баки задвинули в угол двора, но это не помогло - крысы плодятся и у подъезда, и в самом доме.

Анжела, этого дома, говорит, что ее родители и сын даже боятся выходить на прогулку - крысы буквально бегают по ним, а ее сын недавно отбился нападения крыс с помощью самоката. Некоторых жильцов дома испугали крысы возле лифта - они ворвались внутрь, как только двери лифта открылись.

Каспар Коваленко, декан факультета ветеринарной медицины Латвийского университета биологических наук и технологий, рассказал программе: "При наличии пищи крыса очень быстро восстанавливает свою популяцию.

Если в результате кампании по дератизации останется пара крыс, то в течение года их будет уже 10 000.

Они достаточно быстро размножаются. 21 день - это период беременности, после чего рождаются от 7 до 14 детенышей, которые достигают половой зрелости через пять недель. Через пять недель эти молодые крысы начинают размножаться".

Жильцов не убеждают обещания управляющей компании и работа, проведенная для избавления здания от неприятных соседей. Они продолжают бессовестно размножаться и жить в девятиэтажном здании, как в собственном доме.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)