Сейм отклонил предложение оппозиции о выборах президента Латвии

СЗК предложил увеличить количество голосов, необходимых для избрания президента, установив, что президент избирается открытым голосованием большинством не менее двух третей всех депутатов Сейма. В настоящее время Конституция предусматривает, что президент избирается 51 голосом.

ЛПМ, со своей стороны, предложила исключить первое предложение первого пункта статьи 53 Конституции, в котором говорится, что президент не несет политической ответственности за свои действия.

Фракция ЛПМ считает, что действующий президент Эгил Левитс неправильно понимает вопрос политической ответственности, о чем свидетельствуют его заявления о "государственных" и "негосударственных" фракциях Сейма. ЛПМ считает, что за подобные заявления следует нести политическую ответственность, но в настоящее время первое предложение статьи 53 Конституции запрещает это.