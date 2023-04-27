"В Чернобыле было страшно, но я бы съездил на экскурсию": интервью с ликвидатором

– Чем вам запомнилась эта деревня?

Г. И.: Деревня была абсолютно пустая. Ни души. Только щенки бегали, больших собак почему-то не было, может, их уничтожили, даже не знаю. Но этих собачек мы постоянно подкармливали, так что они нас любили. В нашем селе вообще не было людей, я знал, что в некоторых жилых пунктах оставались люди, но мы с ними не контактировали.

– Расскажите, как проходил ваш рабочий день?

Г. И.: Подъем был после шести, в семь часов уже должен был быть готов завтрак. Я как старший сержант контролировал работу поваров. Ребята приходили, завтракали и уезжали на работу. Дальше обед мы отвозили на саму атомную электростанцию к реактору. Загружали все в термосы и кормили там всех. Интересно, что радиация, конечно, попадала и на еду, но радиация не видна, поэтому все равно все ели. Радиация не мешала, когда человек голодный. Ну а вечером все опять приезжали в Стечанку в столовую и ели там.

– Как часто вас проверяли на уровень радиации?