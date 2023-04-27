Умер легендарный американский телеведущий Джерри Спрингер

Шоу Джерри Спрингера, которое он начал вести в 1991 году, 27 лет не сходило с экранов американских телевизоров и порой превосходило по рейтингу программу Опры Уинфри.

Эта программа начала свою эфирную жизнь в 1991 году как обычное ток-шоу, посвященное социальным вопросам и политике США. Но, стремясь улучшить рейтинги, через несколько лет шоу изменило направление, сосредоточившись на шокирующем содержании.

В большинстве выпусков шоу гости говорили о семейных проблемах, об изменах супругов и других проступках. Спрингер пытался выступить посредником, но разногласия часто заканчивались дракой и приходилось вызывать охрану, чтобы унять дебоширов.

В 2018 году он запустил новое шоу - "Судья Джерри", которое шло три сезона.

В последний раз Джерри Спрингер появился на экране в заключительном сезоне программы "Певец в маске".

По словам Джина Гэлвина, представляющего семью Спрингера, секрет его успеха, будь то в политике или на телевидении, крылся в том, что Джерри умел находить подход к каждому человеку.

"Он просто незаменим, и его утрата причиняет нам всем ужасную боль, но мы всегда будем помнить его интеллект, его юмор и его большое сердце", - сказал Гэлвин.

Видео: Шоу Джерри Спрингера