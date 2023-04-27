Полиция задержала двух человек за распространение детской порнографии

С 18 по 21 апреля полиция провела операцию, направленную на потребителей детской порнографии. Правоохранители провели в общей сложности четыре обыска по разным адресам на территории Латвии и задержали двух человек, сообщает полиция.
У задержанных были обнаружены и изъяты носители информации с большим количеством материалов с сексуальной эксплуатацией детей. Дальнейшая проверка носителей информации и анализ информации, возможно, позволят выявить других лиц, причастных к обороту запрещенных материалов.
За первые четыре месяца текущего года сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий получили информацию о 12 жителях Латвии, которые активно участвуют в распространении в сети материалов с сексуальной эксплуатацией детей.
На основании полученной информации было возбуждено 12 уголовных дел, квалифицированных по части второй статьи 166 Уголовного кодекса, и проведены процессуальные действия по пресечению преступлений. Из них по трем уголовным производствам следствие уже завершено - они направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к обороту материалов детской порнографии.
Следует особо отметить, что в одном из уголовных дел подозреваемый обвиняется в том, что вовлек и использовал в изготовлении порнографических материалов лицо, которое не достигло шестнадцатилетнего возраста, что является особо тяжким преступлением.
В ходе расследования было установлено, что лицо 1981 года рождения не только распространяло в сети материалы сексуальной эксплуатации детей, но и тайно производило материалы детской порнографии с участием несовершеннолетней.
Материалы сексуальной эксплуатации детей, попавшие в интернет-среду, могут распространяться бесконтрольно и многократно, при этом жертва такого сексуального насилия особенно уязвима. Борьба с детской порнографией в сети становится все более сложной, преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска жертв и способами ухода от ответственности и сохранения анонимности.
Борясь с распространением в сети материалов о сексуальном насилии над детьми, Латвия участвует в международном проекте IWOL, целью которого является блокировка доступа к сайтам, содержащим или транслирующим детскую порнографию.
В случаях, когда пользователь интернет-сервисов пытается получить доступ к запрещенным сайтам, он перенаправляется на интернет-сайт, который содержит предупреждение о том, что он пытался посетить контент, запрещенный законом, и указывает, какая ответственность за это предусмотрена.
Государственная полиция напоминает, что поиск и просмотр детской порнографии в интернете является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью второй статьи 166 Уголовного кодекса.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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