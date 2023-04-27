Полиция задержала двух человек за распространение детской порнографии

Материалы сексуальной эксплуатации детей, попавшие в интернет-среду, могут распространяться бесконтрольно и многократно, при этом жертва такого сексуального насилия особенно уязвима. Борьба с детской порнографией в сети становится все более сложной, преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска жертв и способами ухода от ответственности и сохранения анонимности.

Борясь с распространением в сети материалов о сексуальном насилии над детьми, Латвия участвует в международном проекте IWOL, целью которого является блокировка доступа к сайтам, содержащим или транслирующим детскую порнографию.

В случаях, когда пользователь интернет-сервисов пытается получить доступ к запрещенным сайтам, он перенаправляется на интернет-сайт, который содержит предупреждение о том, что он пытался посетить контент, запрещенный законом, и указывает, какая ответственность за это предусмотрена.

Государственная полиция напоминает, что поиск и просмотр детской порнографии в интернете является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью второй статьи 166 Уголовного кодекса.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.