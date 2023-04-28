CSDD и Госполиция комментируют происшествие на станции техосмотра в Сигулде

Полиция начала административный процесс и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в среду, 26 апреля, в соцсетях активно обсуждали инцидент, который произошел на станции техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) - мужчина в возрасте врезался в ворота станции и снес их. Как отмечает Sadursme.lv, мужчина уже в третий раз не прошел техосмотр на своем Peugeot. Месяц назад он пытался пройти технический осмотр в Сигулде, однако инспекторы указали в выписке ряд оценок "2", так как днище автомобиля было полностью ржавым.

Мужчина уже тогда разозлился и, "надувшись", уехал. После этого он попытался пройти техосмотр в Огре, но и там сделать это ему не удалось. В третий раз он попытался пройти техосмотр в Сигулде, и снова неудачно.

Мужчина сильно разозлился, объехал здание с другой стороны и на полной скорости врезался в ворота станции техосмотра. Машина остановилась на подъемнике и застряла в яме. Он спокойно вышел из машины с сигаретой, взял магнитолу и ушел.