CSDD и Госполиция комментируют происшествие на станции техосмотра в Сигулде

В среду, 26 апреля, в Сигулде на станции техосмотра произошло ДТП, виновником которого стал человек, получивший негативную оценку технического состояния своего транспортного средства. Портал TVNET связался с Государственной полицией и Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтоб выяснить обстоятельства произошедшего.
В тот момент на линии не было ни одного транспортного средства. Опасно близко к месту происшествия не находились и работники или клиенты, поэтому пострадавших нет.
Мужчина был недоволен результатом техосмотра и намеренно проехал на большой скорости в обратном направлении через закрытые двери станции техосмотра и въехал в яму подъемника.
В результате происшествия временно была закрыта одна линия техосмотра. На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции.
CSDD обращает внимание на то, что станции техосмотра - места повышенной опасности, где постоянно происходит движение транспорта. Поэтому CSDD разработала процедуру, которая включает в себя как подготовку автомобиля к проверке на пригодность к эксплуатации и рекомендацию не брать пассажиров, так и рекомендацию клиентам не присутствовать во время проверки автомобиля в определенных специально отведенных местах из соображений безопасности.
В Государственной полиции порталу TVNET указали, что в 13:20 стражи порядка получили вызов в учреждение в Сигулдском крае, где мужчина 1963 года рождения на автомобиле Peugeot, возможно, намеренно повредил ворота, после чего был поврежден и автоподъемник.
Полиция начала административный процесс и выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в среду, 26 апреля, в соцсетях активно обсуждали инцидент, который произошел на станции техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) - мужчина в возрасте врезался в ворота станции и снес их. Как отмечает Sadursme.lv, мужчина уже в третий раз не прошел техосмотр на своем Peugeot. Месяц назад он пытался пройти технический осмотр в Сигулде, однако инспекторы указали в выписке ряд оценок "2", так как днище автомобиля было полностью ржавым.
Мужчина уже тогда разозлился и, "надувшись", уехал. После этого он попытался пройти техосмотр в Огре, но и там сделать это ему не удалось. В третий раз он попытался пройти техосмотр в Сигулде, и снова неудачно.
Мужчина сильно разозлился, объехал здание с другой стороны и на полной скорости врезался в ворота станции техосмотра. Машина остановилась на подъемнике и застряла в яме. Он спокойно вышел из машины с сигаретой, взял магнитолу и ушел.
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