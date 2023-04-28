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Модель Винни Харлоу поучаствовала в смелой фотосессии: "Я хочу вдохновлять!"

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/daniellamidenge

Канадская супермодель Винни Харлоу (28), которая родилась с редким заболеванием витилиго - нарушением пигментации кожи, снялась обнаженной для обложки журнала Women's Health.

28-летняя модель поучаствовала в фотосессии, которая проходила в пустыне. На снимках можно увидеть пигментацию всего тела модели.

Модель признается, что этой фотосессией хочет вдохновить окружающих, которые стесняются своего тела из-за неравномерной пигментации. Она вспомнила поклонника, который подошел к ней и сказал, что у его матери тоже было витилиго.

"Он сказал: "Всю свою жизнь моя мать никогда не чувствовала себя красивой, а потом я показал ей твою фотографию - и теперь она носит одежду с короткими рукавами", - рассказала Харлоу изданию. "Это прекрасно - иметь возможность помочь вдохновлять людей!"

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