Модель Винни Харлоу поучаствовала в смелой фотосессии: "Я хочу вдохновлять!"

28-летняя модель поучаствовала в фотосессии, которая проходила в пустыне. На снимках можно увидеть пигментацию всего тела модели.

Модель признается, что этой фотосессией хочет вдохновить окружающих, которые стесняются своего тела из-за неравномерной пигментации. Она вспомнила поклонника, который подошел к ней и сказал, что у его матери тоже было витилиго.

"Он сказал: "Всю свою жизнь моя мать никогда не чувствовала себя красивой, а потом я показал ей твою фотографию - и теперь она носит одежду с короткими рукавами", - рассказала Харлоу изданию. "Это прекрасно - иметь возможность помочь вдохновлять людей!"