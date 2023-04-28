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IDB начало проверку по случаю Русиньша в связи с возможным бездействием полиции

rus.tvnet.lv/LETA
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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Бюро внутренней безопасности (IDB), оценив сообщения СМИ о возможном бездействии сотрудников Госполиции, по собственной инициативе начало расследование случая Леона Русиньша, который сейчас находится в розыске за убийство своей бывшей супруги.

Агентство LETA в IDB поинтересовалось, будет ли бюро проверять возможное бездействие или иные действия сотрудников полиции. Был получен ответ, что ведомство по собственной инициативе начало расследование с целью выяснения и проверки фактов и обстоятельств. Более подробной информации в IDB не предоставили.

Также IDB постоянно проводит активную профилактическую работу в сфере предупреждения уголовных преступлений, в том числе регулярно организует конференции для подведомственных МВД и других учреждений по выявленным проблемным вопросам и актуальным темам, например, защита жертв насилия.

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