IDB начало проверку по случаю Русиньша в связи с возможным бездействием полиции

Бюро внутренней безопасности (IDB), оценив сообщения СМИ о возможном бездействии сотрудников Госполиции, по собственной инициативе начало расследование случая Леона Русиньша, который сейчас находится в розыске за убийство своей бывшей супруги.
Агентство LETA в IDB поинтересовалось, будет ли бюро проверять возможное бездействие или иные действия сотрудников полиции. Был получен ответ, что ведомство по собственной инициативе начало расследование с целью выяснения и проверки фактов и обстоятельств. Более подробной информации в IDB не предоставили.
Также IDB постоянно проводит активную профилактическую работу в сфере предупреждения уголовных преступлений, в том числе регулярно организует конференции для подведомственных МВД и других учреждений по выявленным проблемным вопросам и актуальным темам, например, защита жертв насилия.
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