IDB начало проверку по случаю Русиньша в связи с возможным бездействием полиции

Агентство LETA в IDB поинтересовалось, будет ли бюро проверять возможное бездействие или иные действия сотрудников полиции. Был получен ответ, что ведомство по собственной инициативе начало расследование с целью выяснения и проверки фактов и обстоятельств. Более подробной информации в IDB не предоставили.