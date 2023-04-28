Фото ⟩ Задержан мужчина, поджигавший микроавтобусы в Риге

В ходе следствия сотрудники Государственной полиции, проанализировав большой объем информации, в том числе видеоматериалы, разыскали человека, который мог быть причастен к этим особо тяжким преступлениям.

Фото: Valsts policija

Вчера, 27 апреля, был задержан подозреваемый – мужчина 1997 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Он не мог объяснить мотивы своих действий.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по 2.ч. ст. 185 Уголовного кодекса – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено путем сожжения. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет с испытательным надзором на срок до трех лет или без такового.

Сегодня, 28 апреля, суд назначил подозреваемому меру пресечения - арест.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.