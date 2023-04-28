Фото ⟩ Впечатляюще! В Риге прошло крупнейшее в Латвии шоу дронов

В четверг вечером, 27 апреля, в небе над Ригой можно было наблюдать крупнейшее на сегодняшний день в Латвии шоу дронов, сообщает передача Panorāma.
С площадки рядом с Hanzas Perons 200 дронов взлетели на высоту 100 метров и были видны на большом расстоянии.
Это первое шоу такого масштаба в Латвии. Его дизайн и программирование - дело рук хорошо известного в мире латвийского предприятия Basemotion.
Полет дронов был частью программы проходящей в эти дни конференции стартапов и технологий TechChill.
Галерея: В Риге состоялось крупнейшее в Латвии шоу дронов
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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