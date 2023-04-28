Фото ⟩ Впечатляюще! В Риге прошло крупнейшее в Латвии шоу дронов

С площадки рядом с Hanzas Perons 200 дронов взлетели на высоту 100 метров и были видны на большом расстоянии.

Это первое шоу такого масштаба в Латвии. Его дизайн и программирование - дело рук хорошо известного в мире латвийского предприятия Basemotion.

Полет дронов был частью программы проходящей в эти дни конференции стартапов и технологий TechChill.

Галерея: В Риге состоялось крупнейшее в Латвии шоу дронов

Видео: Сюжет передачи на латышском языке