В Эстонии налог на регистрацию автомобиля может составить до 2000 евро

Стоимость первичной регистрации автомобиля могла бы составлять 1800-2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства – 100-120 евро в год, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR, со ссылкой на памятку, подготовленную Транспортным департаментом.
Согласно памятке, подготовленной Транспортным департаментом, конкретные налоговые ставки необходимо обсуждать, но основное представление о них могут дать средние ставки.
"Предложение состоит в том, чтобы для новых и подержанных машин с выбросами CO2, превышающими 120 г/км и для фургонов весом до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км со ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию со средней налоговой ставкой около 1800-2000 евро за машину", – говорится в служебной записке.
Цель такого налога – побудить импортировать в страну более экономичные автомобили. Новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км налогом облагаться не будут.
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