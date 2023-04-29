В Эстонии налог на регистрацию автомобиля может составить до 2000 евро

"Предложение состоит в том, чтобы для новых и подержанных машин с выбросами CO2, превышающими 120 г/км и для фургонов весом до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км со ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию со средней налоговой ставкой около 1800-2000 евро за машину", – говорится в служебной записке.