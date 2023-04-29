Госполиция просит о помощи в поисках пропавшего юноши

Южный участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает родившегося в 2008 году Кристофера Лиепиньша, который 26 апреля этого года, в 11:00, вышел из места жительства в Марупе, и сейчас его местонахождение неизвестно. Он имеет склонность к бродяжничеству.
Приметы: рост 182 см, среднего телосложения, коричневый цвет волос. Был одет в коричневый джемпер с капюшоном, синюю жилетку, темные спортивные штаны, кеды Nike с белой подошвой.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию Кристера и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по телефону 67085938 или 110!
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