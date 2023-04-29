Госполиция просит о помощи в поисках пропавшего юноши

Южный участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает родившегося в 2008 году Кристофера Лиепиньша, который 26 апреля этого года, в 11:00, вышел из места жительства в Марупе, и сейчас его местонахождение неизвестно. Он имеет склонность к бродяжничеству.