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Сборная Латвии по хоккею повторно сыграла со Швейцарией - и победила

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Проверочная игра сборной Латвии против Швейцарии
Проверочная игра сборной Латвии против Швейцарии Фото: Edijs Pālens/LETA

Сборная Латвии по хоккею в субботу, 29 апреля, в Риге отпраздновала победу в повторном матче с командой Швейцарии.

Латвия победила со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

За Латвию забили Том Андерсонс, Родриго Аболс, Дан Лочмелис, Мик Тумановс и Мартиньш Дзиеркалс.

Вчера, 28 апреля, Латвия уступила Швейцарии со счетом 3:5.

Завершит подготовительный этап сборная нашей страны игрой 4 мая против команды Дании.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая. Турнир проводят совместно Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия).

В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.

В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.

​Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а одна слабейшая команда из каждой группы потеряет место в элите и в следующем году сыграет в первом дивизионе.

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