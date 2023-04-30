ISW: Пригожин опасается контрнаступления украинской армии в Бахмуте

Согласно анализу ISW, Пригожин пытается убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. Также он пригрозил вывести свои формирования из Бахмута, если ему не выделят больше боеприпасов.

"Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать.

Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести с этой территории", - сказал Пригожин.

По мнению Пригожина, украинское контрнаступление может начаться до 15 мая. Эксперты ISW считают, что угроза Пригожина вывести свои формирования из Бахмута говорит о том, что он считает уязвимыми российские позиции в Бахмуте.

В свою очередь Генштаб ВСУ заявляет о том, что российские военные концентрируют усилия на захвате Бахмута и Марьинки в Донецкой области.

"В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка. За сутки было отражено 58 атак", - говорится в сводке Генштаба ВСУ за 30 апреля.