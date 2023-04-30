Директора школ: достигнутый результат оправдал забастовку педагогов

Аналогичную позицию выразила директор Гробиньской средней школы им. Зенты Маурини Лайла Рога и добавила, что в настоящее время достигшие пенсионного возраста педагоги очень тщательно взвешивают, оставаться ли им в школе. 21 апреля на внеочередном заседании правительства Рога также обратила внимание министров на то, что при предлагаемом финансировании невозможно сбалансировать нагрузку учителей и одновременно увеличить заработную плату.

В пятницу LIZDA направила в МОН письмо с просьбой до 10 мая предоставить расчеты по выделенным средствам на повышение минимальной месячной заработной платы учителей и балансировку нагрузки. Профсоюз выражает обеспокоенность тем, что выделенного финансирования может не хватить для обеспечения выполнения требований забастовки в каждой из групп работников образования.

Как сообщалось, 26 апреля правительство одобрило внесенные МОН изменения в правила Кабинета министров, предоставив местным самоуправлениям дополнительно 4 168 067 евро в виде целевых дотаций для повышения заработной платы педагогов, чтобы удовлетворить последние требования забастовки работников отрасли.

Галерея: Протест педагогов в Риге