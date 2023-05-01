1 мая 2023 года - самый опасный день месяца: что надо знать?

1 мая будет самым опасным днем не только из-за негативного аспекта Солнца и Меркурия. В этот день нас ждет также начало ретроградного движения Плутона, что спровоцирует очень сильный всплеск негативной энергии. Два этих события будут дополнять друг друга и усиливать, так что осторожности 1 мая мало не будет - это уж точно.

Будьте осторожнее в обращении с деньгами

Первый и самый важный совет на 1 мая - не делайте покупки, в которых сомневаетесь. Если у вас есть сомнения по поводу того, стоит покупать какую-то вещь или нет, то лучше этого не делать. Также в мае астрологи настоятельно не рекомендуют совершать слишком важные и дорогостоящие приобретения, особенно в сфере недвижимости.

Проблемы с памятью и вниманием

Если ваша работа связана с креативностью и творчеством, то 1 мая лучше отложить ее в сторону. Конечно, этот день будет рабочим не для всех из-за праздников, но всем тем, кто все же будет трудиться в этот понедельник, эксперты советуют сфокусироваться на чем-то простом. Не стоит начинать ничего нового и уж тем более рисковать своей репутацией.

Трудности могут ожидать тех, кто учится. Память будет работать хуже обычного, поэтому лучше не пытаться запомнить большой объем информации. Вместо этого нужно расслабиться и, наоборот, дать мозгу отдохнуть.

Перемены в настроении

Резкие перепады настроения возможны утром и днем. Ближе к вечеру энергетический негативный фон, создаваемый Солнцем и Меркурием, утихнет. Это не говорит о том, что вечером можно позволять себе резкие высказывания в адрес других людей. Наоборот, весь день с самого утра и до глубокого вечера лучше стараться поддерживать людей теплыми и приятными словами, делать им комплименты.