Россия выпустила по городам Украины 18 ракет. 15 из них были сбиты

Как написал Залужный в своем Telegram, около 02:30 российские силы нанесли удар по Украине стратегической авиацией - девятью самолетами Ту-95 из Оленегорского района Мурманской области и двумя Ту-160 из района Каспийского моря.

По его словам, Россия выпустила 18 крылатых ракет Х-101 и Х-555, из которых украинские силы ПВО уничтожили 15.

Киевская администрация заявила, что все ракеты, выпущенные по столице, были сбиты.

В воскресенье вечером город Павлоград Днепропетровской области подвергся удару российских войск, 25 человек получили ранения.