В ночь с воскресенья на понедельник, 1 мая, российские войска выпустили по городам Украины 18 крылатых ракет, 15 из которых были сбиты силами ПВО Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Россия выпустила по городам Украины 18 ракет. 15 из них были сбиты
Как написал Залужный в своем Telegram, около 02:30 российские силы нанесли удар по Украине стратегической авиацией - девятью самолетами Ту-95 из Оленегорского района Мурманской области и двумя Ту-160 из района Каспийского моря.
По его словам, Россия выпустила 18 крылатых ракет Х-101 и Х-555, из которых украинские силы ПВО уничтожили 15.
Киевская администрация заявила, что все ракеты, выпущенные по столице, были сбиты.
В воскресенье вечером город Павлоград Днепропетровской области подвергся удару российских войск, 25 человек получили ранения.
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