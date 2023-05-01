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Россия выпустила по городам Украины 18 ракет. 15 из них были сбиты

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Война в Украине. Результаты обстрела Павлограда
Война в Украине. Результаты обстрела Павлограда Фото: DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY CIVIL ADMINISTRATION/via REUTERS

В ночь с воскресенья на понедельник, 1 мая, российские войска выпустили по городам Украины 18 крылатых ракет, 15 из которых были сбиты силами ПВО Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как написал Залужный в своем Telegram, около 02:30 российские силы нанесли удар по Украине стратегической авиацией - девятью самолетами Ту-95 из Оленегорского района Мурманской области и двумя Ту-160 из района Каспийского моря.

По его словам, Россия выпустила 18 крылатых ракет Х-101 и Х-555, из которых украинские силы ПВО уничтожили 15.

Киевская администрация заявила, что все ракеты, выпущенные по столице, были сбиты.

В воскресенье вечером город Павлоград Днепропетровской области подвергся удару российских войск, 25 человек получили ранения.

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