СМИ: в Риге появилась новая схема ограбления подростков

Так как несогласованное рисование граффити в городской черте запрещено, а молодые граффити-художники намеревались действовать незаконно, то и жалоб на грабеж в полицию не поступало.

Молодые люди, интересующиеся уличным искусством и граффити, получают сообщения в Instagram - преступник приглашает молодого человека в тихое место, чтобы якобы порисовать вместе, но вместо этого у подростка отбирают маркеры, шарики и деньги, если они у него есть.

Излюбленным местом является путь от торгового центра Domina к железнодорожным путям - это удаленное место, и на там мало людей, сообщает lsm.lv.