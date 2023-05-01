СМИ: в Риге появилась новая схема ограбления подростков

В социальных сетях распространилась информация о новой схеме ограбления подростков. Грабители в соцсетях обращаются к молодому человеку, который увлекается граффити, приглашают его в какое-нибудь отдаленное место без камер, чтобы молодой человек якобы мог нарисовать там граффити, но вместо этого подростка грабят, сообщает Dienas ziņas.
Так как несогласованное рисование граффити в городской черте запрещено, а молодые граффити-художники намеревались действовать незаконно, то и жалоб на грабеж в полицию не поступало.
Молодые люди, интересующиеся уличным искусством и граффити, получают сообщения в Instagram - преступник приглашает молодого человека в тихое место, чтобы якобы порисовать вместе, но вместо этого у подростка отбирают маркеры, шарики и деньги, если они у него есть.
Излюбленным местом является путь от торгового центра Domina к железнодорожным путям - это удаленное место, и на там мало людей, сообщает lsm.lv.
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