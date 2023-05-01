Киев призывает жителей оккупированных территорий не брать паспорта РФ

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, разрешающий высылать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство России.

По этому указу отказавшиеся принимать гражданство РФ на этих территориях с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами, а если российские власти признают таких людей угрозой национальной безопасности, то они могут быть выдворены.

"Они хотят, чтобы украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий. Во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях?" - написала министр в Telegram.

Также Ирина Верещук порекомендовала украинцам на временно оккупированных территориях следующее:

российские паспорта не брать;

с оккупантами не сотрудничать;

по возможности уехать;

ждать ВСУ.