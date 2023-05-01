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Киев призывает жителей оккупированных территорий не брать паспорта РФ

rus.tvnet.lv
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Российские паспорта
Российские паспорта Фото: JUHA METSO

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей территорий, временно оккупированных российскими войсками, не брать российские паспорта и никак не сотрудничать с Россией.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, разрешающий высылать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство России.

По этому указу отказавшиеся принимать гражданство РФ на этих территориях с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами, а если российские власти признают таких людей угрозой национальной безопасности, то они могут быть выдворены.

"Они хотят, чтобы украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий. Во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях?" - написала министр в Telegram.

Также Ирина Верещук порекомендовала украинцам на временно оккупированных территориях следующее:

  • российские паспорта не брать;
  • с оккупантами не сотрудничать;
  • по возможности уехать;
  • ждать ВСУ.

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