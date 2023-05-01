Видео ⟩ В Риге состоялся велозаезд "Критическая масса"

"Каждый является организатором "Критической массы" - предлагайте маршрут, придумывайте слоганы, украшайте себя и свой велосипед, берите с собой магнитофон или сделайте поездку круче по-другому, снимайте и фотографируйте", - написали организаторы.

Во время заезда организаторы призвали участников держаться правой стороны проезжей части, не выезжать на встречную полосу и тротуары, а также стараться держаться ближе друг к другу, чтобы не могли проехать автомобили, но пропускать оперативный транспорт и по возможности не мешать общественному транспорту и пешеходам.

Организаторы призвали участников не совершать резких маневров, предупреждать жестом руки и голосом, когда планируют остановиться или повернуть, а также не ввязываться в конфликты.

Велозаезд начался от театра Dailes, к участию в мероприятии также были приглашены роллеры, люди в инвалидных колясках и другие.

В велопробеге традиционно принимают участие несколько тысяч участников.

Акция прошла мирно, сообщает lsm.lv.

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