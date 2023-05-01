Видео ⟩ В Риге состоялся велозаезд "Критическая масса"

В понедельник, 1 мая, в Риге состоялся традиционный заезд любителей велоспорта "Критическая масса", цель которого - напомнить политикам о проблемах с велосипедной инфраструктурой в столице, сообщают организаторы в Facebook.
"Каждый является организатором "Критической массы" - предлагайте маршрут, придумывайте слоганы, украшайте себя и свой велосипед, берите с собой магнитофон или сделайте поездку круче по-другому, снимайте и фотографируйте", - написали организаторы.
Во время заезда организаторы призвали участников держаться правой стороны проезжей части, не выезжать на встречную полосу и тротуары, а также стараться держаться ближе друг к другу, чтобы не могли проехать автомобили, но пропускать оперативный транспорт и по возможности не мешать общественному транспорту и пешеходам.
Организаторы призвали участников не совершать резких маневров, предупреждать жестом руки и голосом, когда планируют остановиться или повернуть, а также не ввязываться в конфликты.
Велозаезд начался от театра Dailes, к участию в мероприятии также были приглашены роллеры, люди в инвалидных колясках и другие.
В велопробеге традиционно принимают участие несколько тысяч участников.
Акция прошла мирно, сообщает lsm.lv.
Подробнее смотрите в сюжете.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!