Видео ⟩ Пожар в Вецдаугаве, жители защищали соседние дома своими силами

По словам Лидии, жители района действовали оперативно. Все хватались за то, что могли, и бежали на помощь своим соседям, попавшим в беду.

"Все соседи быстро схватили огнетушители… Там что-то взорвалось", - вспоминает соседка Лидия.

Люди своими силами защищали соседние дома от огня еще до прибытия первой пожарной команды.

Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. Сгорели не только хозяйственные постройки, но и автомобили семьи.

"Внутри гаража горел один автомобиль на площади шесть квадратных метров, а рядом с гаражом горел еще один автомобиль, также на площади шесть квадратных метров. Пожарным удалось защитить соседнее здание от огня", - сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

Экстренные службы работали два часа, пока им не удалось полностью ликвидировать возгорание.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)