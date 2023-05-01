Видео ⟩ Пожар в Вецдаугаве, жители защищали соседние дома своими силами

Лидия и ее муж спокойно убирались в саду своего частного дома, пока их пес не начал нетипично выть, видимо, предупреждая об опасности. Затем хозяин посмотрел на дом соседа и увидел, что сарай охвачен пламенем, сообщает программа Degpunktā.
По словам Лидии, жители района действовали оперативно. Все хватались за то, что могли, и бежали на помощь своим соседям, попавшим в беду.
"Все соседи быстро схватили огнетушители… Там что-то взорвалось", - вспоминает соседка Лидия.
Люди своими силами защищали соседние дома от огня еще до прибытия первой пожарной команды.
Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. Сгорели не только хозяйственные постройки, но и автомобили семьи.
"Внутри гаража горел один автомобиль на площади шесть квадратных метров, а рядом с гаражом горел еще один автомобиль, также на площади шесть квадратных метров. Пожарным удалось защитить соседнее здание от огня", - сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
Экстренные службы работали два часа, пока им не удалось полностью ликвидировать возгорание.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!