Действительно ли большое исследование показало, что маски во время Covid не были эффективными?

В середине апреля портал NRA опубликовал статью о якобы большом исследовании, в ходе которого был сделан вывод: маски для лица во время Covid-19 были неэффективными. Статья стала популярной и в соцсетях, однако сказанное в ней - неправда. В ходе исследования анализировалась ситуация только в одной больнице. Более того, не во время всей пандемии, а только во время особо заразного омикрон-штамма.
Не хватает контекста - сравниваются несравнимые вещи, утверждение противоречит тому, что уже говорилось или делалось раньше, или отсутствует соответствующая дополнительная информация.
Публикацией NRA в Facebook поделились несколько стен человек. Портал 17 апреля опубликовал статью с заголовком:
Некоторые ковид-скептики, ссылаясь на публикацию NRA, сообщили, что маски были бессмысленными:
"Чего ты молчишь?! Еще год назад за такое неправильное мнение дали бан на месяц! И кто ответит за тот абсурд, когда работники по 13 часов сидели на этом бессмысленном маскараде, за высыпания от бессмысленного, длительного использования этой тряпки, потому что на работу вас бы без этого аксессуара для вечеринки не пустили и т.д.?"
Несмотря на то, что в статье NRA речь шла только об одном исследовании, другая пользователь написала об исследованиях уже во множественном числе. В свою очередь еще один пользователь опубликовал статью со скриншотом заголовка NRA, среди прочего отметив: "Сейчас, когда в очередной раз "заговорщики" оказываются правы - кто вернет штрафы за неношение масок?" Однако написанное NRA вводит в заблуждение, и в публикации умалчивается важная информация. Портал в своей публикации ссылается на украинский портал New Voice. NRA опубликовала практически идентичный текст на латышском языке.*
Исследование проходило в больнице Св. Джорджа в Лондоне. Оно еще не рецензировано и не было опубликовано ни в одном академическом журнале. В аннотации к исследованию указано, что в ходе него 40 недель с 4 декабря 2021 года по 10 сентября 2022 года проверялось, влияло ли требование носить хирургические маски на то, как часто пациенты цепляли в больнице Covid-19. В частности, в исследовании описывался только один аспект распространения болезни, а не трансмиссия в целом. Все время проведения исследования доминирующим был омикрон-штамм.
Авторы исследования в этой больнице не увидели значительного влияния ношения хирургических масок на возможность пациента подцепить ковид. Онлайн-издание для врачей и специалистов в области здравоохранения Medscape цитирует авторов исследования, которые пояснили - требование носить хирургические маски в большой лондонской больнице в первые десять месяцев активности омикрона не оказало заметного влияния на снижение заражения SARS-CoV-2. Один из авторов исследования пояснил, что "это не означает, что маски бессмысленны против омикрона", но их реальные преимущества в отделенной системе здравоохранения в лучшем случае скромны.
В статье NRA не говорится, что исследование проводилось во время распространения омикрона. Re:Check ранее уже сообщал, что омикрон распространяется быстрее, чем другие штаммы ковида. Medscape указывает, что в Великобритании с июня 2020 года всем работникам и посетителям нужно было носить хирургически маски типа IIR. Требование было в силе до июня 2022 года - после этого решение о ношении масок доверили больницам. В начале пандемии этот шаг был понятным, пересказывает авторов исследования Medscape. Однако авторы намекают, что с появлением более мягкого варианта Covid-19 соотношение риска и пользы масок ставится под сомнение.
В статье NRA не упоминаются ограничения исследования. В частности, это было наблюдательное исследование, таким образом, доказать причинно-следственную связь невозможно. Кроме того, не оценивалось, действительно ли работники соблюдали политику ношения масок. В исследовании анализируются, как часто в больнице заболевали пациенты, однако исследователи не смогли установить показатели заражения персонала.
В издании Infectious Disease Special Edition (IDSE) исследование прокомментировал Джордж Диаз, доктор медицины, руководитель отделения медицины Everett в Региональном медицинском центре Провиденса в Вашингтоне. Он вопреки сказанному в заголовке NRA называет это небольшим исследованием. Диаз поясняет, что это маломасштабное исследование не стоит считать окончательным результатом, так как ранее в больших исследованиях уже доказывались преимущества ношения масок. Кроме того, есть риск того, что общество посчитает, что маски в медучреждениях не помогают. В результате этого, самые незащищенные пациенты могут быть подвержены риску заразиться болезнью, которая по-прежнему вызывает заболеваемость и смертность. Нужно отметить, что в нескольких исследованиях было доказано, что ношение масок и другой защиты для лица снижает распространение Covid-19. Однако среди ученых единогласия до конца нет.
Несмотря на то, что в описанном исследовании проверялись хирургические маски, NRA свою статью проиллюстрировала изображением, на котором виден медицинские респиратор. Однако исследования свидетельствуют, что респираторы эффективнее хирургических масок по задерживанию воздушных капель и задерживают более маленькие частицы.
Re:Check направила NRA вопросы по поводу содержания статьи, однако ответа не получила.
Вывод: сказанное NRA о "большом исследовании", что маски во время ковид-пандемии не были эффективными, не соответствует факту. В ходе исследования анализировалось не распространение вируса, а то, снижало ли в больнице Св. Джорджа требование носить маску у пациентов риск подцепить Covid. Исследование проводилось только в одной больнице, кроме того, NRA в статье не поясняет, что это произошло во время распространения особо заразного омикрон-штамма.
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