Действительно ли большое исследование показало, что маски во время Covid не были эффективными?

В статье NRA не упоминаются ограничения исследования. В частности, это было наблюдательное исследование, таким образом, доказать причинно-следственную связь невозможно. Кроме того, не оценивалось, действительно ли работники соблюдали политику ношения масок. В исследовании анализируются, как часто в больнице заболевали пациенты, однако исследователи не смогли установить показатели заражения персонала.

В издании Infectious Disease Special Edition (IDSE) исследование прокомментировал Джордж Диаз, доктор медицины, руководитель отделения медицины Everett в Региональном медицинском центре Провиденса в Вашингтоне. Он вопреки сказанному в заголовке NRA называет это небольшим исследованием. Диаз поясняет, что это маломасштабное исследование не стоит считать окончательным результатом, так как ранее в больших исследованиях уже доказывались преимущества ношения масок. Кроме того, есть риск того, что общество посчитает, что маски в медучреждениях не помогают. В результате этого, самые незащищенные пациенты могут быть подвержены риску заразиться болезнью, которая по-прежнему вызывает заболеваемость и смертность. Нужно отметить, что в нескольких исследованиях было доказано, что ношение масок и другой защиты для лица снижает распространение Covid-19. Однако среди ученых единогласия до конца нет.

Несмотря на то, что в описанном исследовании проверялись хирургические маски, NRA свою статью проиллюстрировала изображением, на котором виден медицинские респиратор. Однако исследования свидетельствуют, что респираторы эффективнее хирургических масок по задерживанию воздушных капель и задерживают более маленькие частицы.

Хирургические маски типа IIR и респираторы типа KN95. Avots: Фото: Wikimedia Commons

Re:Check направила NRA вопросы по поводу содержания статьи, однако ответа не получила.

Вывод: сказанное NRA о "большом исследовании", что маски во время ковид-пандемии не были эффективными, не соответствует факту. В ходе исследования анализировалось не распространение вируса, а то, снижало ли в больнице Св. Джорджа требование носить маску у пациентов риск подцепить Covid. Исследование проводилось только в одной больнице, кроме того, NRA в статье не поясняет, что это произошло во время распространения особо заразного омикрон-штамма.