Видео ⟩ По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину

Пардаугавское управление Госполиции Риги по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину с видео.
Стражи порядка просят посмотреть видео и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация о мужчине на нем или его возможном местонахождении, позвонив по номерам телефона 67500754, 67500708, 26653670, 25778530 и 110!
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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