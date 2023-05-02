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Видео ⟩ По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину

rus.tvnet.lv
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Фото: Pilt videost

Пардаугавское управление Госполиции Риги по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину с видео.

Стражи порядка просят посмотреть видео и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация о мужчине на нем или его возможном местонахождении, позвонив по номерам телефона 67500754, 67500708, 26653670, 25778530 и 110!

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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